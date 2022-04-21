竹市+34！　阿妹演唱會還在燒又+3...42處確診足跡曝

▲新竹市新增34名確診個案，其中19例為新增個案，感染源不明，尚在疫調中。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

中央流行疫情指揮中心今日公布，新竹市新增34名確診個案，其中有 7 例是居家隔離期間採檢陰轉陽確診， 8 例為確診個案之家庭、職場之密切接觸者，或曾有前往高風險區域旅遊史者，餘19例新增個案尚在疫調中。

市府表示，在今日所有確診個案中，再增3例曾參加阿妹演唱會之個案，出現咳嗽、流鼻水等症狀後採檢陽性確診； 另2例為舊社國小及載熙國小學童確診案，舊社國小復課日尚待疫調後確認，載熙國小15日已停班、預計4月26日復課。 竹市目前累積22校停課或停班，其中有6校已復課。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲在今日所有確診個案中，再增3例曾參加阿妹演唱會之個案，出現咳嗽、流鼻水等症狀後採檢陽性確診。



今日確診個案相關足跡包括好市多、巨城、大遠百、新竹火車站、新竹轉運站等人潮密集公共場所，皆已通知營業場所進行清消。衛生局呼籲，民眾若曾與確診個案在同時段有重疊足跡， 可自行至國軍社區篩檢站採檢。

衛生局說明，新竹市111年確診累積人數至今共 216人（截至111年4月21日），全數皆為輕症、無症狀，無重症，目前居家隔離1,173人，康復出院人數64人。

另衛生局表示，國軍社區篩檢站昨（20）日共計篩檢293人，報告已全數確認，共計5人陽性，均依續依中央疫情指揮中心相關規定完成通報及疫調等相關作業。

▲▼相關足跡。



►幸運巧合！首次演練就遇確診 中華大學逃過全校停課、戳鼻子

►「馮迪索開也要告訴你」遇鬼切迴轉 求生小發財激出神甩尾



►竹市啟動居家照護關懷中心 輕症確診者經評估可採居家照護