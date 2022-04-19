只有3天！超商4大咖啡飲品「買8杯送4杯」　爽喝特大美式只要40元

▲7-11推出限時3天「4大咖啡飲品」優惠。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／台北報導

咖啡控快來搶便宜！就有超商推出限時3天「4大咖啡飲品」優惠，其中，特大杯美式直接買8杯送4杯，換算下來爽喝1杯只要花40元，超級划算；另外，門市於4/20起還有燕麥系列飲品優惠，任選2杯只要99元，趕快把握機會省荷包了。

7-11 OPEN POINT APP行動隨時取將推出「4大咖啡飲品」優惠，4/22起至4/24止連續3天，CITY CAFE特大杯美式咖啡買8杯送4杯（冰熱皆可／限量5萬組)、CITY CAFE中杯卡布奇諾（熱）買8杯送4杯（限量5萬組）、CITY PRIMA精品拿鐵買8杯送4杯（冰熱皆可／限量3萬組）、CITY TEA現萃茶英式紅茶買8杯送4杯（冰熱皆可／限量3萬組），以上皆可兌換至2022/6/30止。

▲新品「CITY TEA現萃茶冰燕麥奶茶」喝起來香醇滑順、甜而不膩。

愛喝燕麥奶的人也有福了，即日起至4/28止，CITY燕麥系列飲品任選2杯只要99元，品項包括CITY TEA冰燕麥奶茶、CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵、CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶。

另外，為響應4/22世界地球日，7-11門市推出自帶杯優惠，4/20起至4/22止，只要購買CITY系列全品項，並持自帶杯，每杯能現省7元（本活動僅適用於CITY CAFE、CITY PRIMA精品咖啡、CITY TEA現萃茶、CITY PEARL珍珠飲品，先計算優惠再折扣7元）。

▲萊爾富咖啡全品項即日起可享「第2杯7折」。（圖／萊爾富提供，下同）

萊爾富即日起至5/3推出Hi Café咖啡「全品項第2杯7折」（價格不同以2件8.5折計）；另外，為了讓大家能好好享用下午茶，即日起至5/3止，只要購買1杯Hi Café特大杯冰美式，就能免費吃「厭世甜點店」系列1款（提拉米蘇麵包、布朗尼蛋糕、岩燒蜂蜜蛋糕、檸檬流心磅蛋糕或肉桂捲），再加送1支限量動物湯匙。

▲萊爾富推出最新檸檬流心磅蛋糕、肉桂捲。

