女大生醒來驚見好友「正在性侵她」　傻眼吐5字竟被誣兩情相悅

▲來台讀大學的對岸女學生到朋友任職的夜店捧場，反遭朋友撿屍性侵。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃哲民／台北報導

中國大陸一位21歲年輕女子4年前來台讀大學，到林姓男子任職的北市某夜店捧場，卻酒醉斷片、慘遭對方「撿屍」性侵，驚醒赫見對方壓在她身上抱怨「射不出來」，她傻眼說「那就先不要了吧」，反被林男用來宣稱她意識清楚、兩情相悅，女方心碎回鄉，遞狀請法官依法處理，「讓受害者相信這個世界還有光明的存在」，台北地院依乘機性交罪判林男3年4月徒刑，可上訴。

本案發生於2018年10月18日凌晨，來台讀大學的受害美眉，前一晚應邀到北市忠孝東路四段林男任職的大型夜店捧場，她單獨赴約，喝下5杯共約500cc調酒跟香檳後，醉倒女廁內失去意識，清晨4時許被林男扛下樓，搭計程車帶回家性侵得逞。

當天上午9時許，女方被搖動驚醒，赫見林男壓在她身上正在「辦事」，她一時呆住、腦袋空白，卻聽見林男碎碎念「怎麼都射（精）不出來」，她下意識回答「那就先不要了吧。」林男罷手起身，女方這才發現自己身上只剩一件背心，原本穿著的襯衫外套、黑色短裙和其他內著都被脫了。

女方怕激怒林男，加上宿醉茫然，沒當場翻臉質問，也沒拒絕林男陪她去髮廊洗頭，但內心翻江倒海，當天下午獨自搭車回到學校後，趕緊私訊人在對岸家鄉的閨蜜哭訴「我昨天斷片斷得特別徹底，被睡了，崩了」，仍無法平復心情，最後決定不再假裝沒事，2天後報案提告。

林男到案辯稱彼此兩情相悅，女方意識清楚、撒嬌要他背，而且女方個頭約170公分高，他家房門才76公分寬，不可能揹著女方同時入內，企圖辯稱是女方自己走進門。

法官查明林男在夜店傳訊息給女方時，就嘲笑她「該不會，在吐」、「太丟人太經典了」等語，可見女方當時已醉得不省人事，監視畫面也顯示女方被林男扛下樓搭車，一路都沒動彈，若女方主動撒嬌要人揹，此事比醉吐更誇張，林男怎沒隻字片語取笑女方，可見林男憑空杜撰。

此外，女方和閨蜜訴苦後，也傳訊息質問林男「我明明那麼不清醒，你為什麼還要對我做那種事情？」林男僅敷衍「好嘛~，我還是會很疼你」。女子氣憤駁斥「不是那個的問題！」林男回答「因為我整個早上都沒睡，就一直靜靜的看你，開始就親下去了。」

女子不滿質問「你還沒做安全措施？」豈料林男竟回答「吼唷講得好鉅細靡遺，我以為沒有（戴套）的話能快點出來，結果都沒出來。」最後女方心有不甘報案，持續靠著和閨蜜互傳訊息「心跳好快」、「緊張」、「真是想哭」，才得以鼓起勇氣走進警局。

法官認定，女方起初怕受害一事被披露、議論而不知所措，沒立刻對外呼救，但她隨即向閨蜜求助，並在閨蜜打氣下報案，對於隻身在異鄉求學的年輕女性而言，這樣的反應並非異常，反而是林男不但不認罪、沒賠償和解，更聲稱女方沒向他求償，彼此失聯後，「我就不在意她這個人」。

法官認定林男犯行造成女方身心不可磨滅的傷害，性侵得逞就將女方友誼棄如敝屣，犯後態度不佳。女方心碎回鄉不出庭，遞狀請求法官依法處理，「讓壞人受到他應該受到的懲罰，這樣才能讓我這樣的受害者相信這個世界還有光明的存在」，法官依乘機性交罪判林男3年4月徒刑，可上訴。