　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女大生醒來驚見好友「正在性侵她」　傻眼吐5字竟被誣兩情相悅

▲黃姓男子於2020年間3月間不滿女友欲求去，竟以鐵鍊將女友囚禁在牆壁上，甚至捆綁在行李袋中控制其行動，還4度硬上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲來台讀大學的對岸女學生到朋友任職的夜店捧場，反遭朋友撿屍性侵。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃哲民／台北報導

中國大陸一位21歲年輕女子4年前來台讀大學，到林姓男子任職的北市某夜店捧場，卻酒醉斷片、慘遭對方「撿屍」性侵，驚醒赫見對方壓在她身上抱怨「射不出來」，她傻眼說「那就先不要了吧」，反被林男用來宣稱她意識清楚、兩情相悅，女方心碎回鄉，遞狀請法官依法處理，「讓受害者相信這個世界還有光明的存在」，台北地院依乘機性交罪判林男3年4月徒刑，可上訴。

本案發生於2018年10月18日凌晨，來台讀大學的受害美眉，前一晚應邀到北市忠孝東路四段林男任職的大型夜店捧場，她單獨赴約，喝下5杯共約500cc調酒跟香檳後，醉倒女廁內失去意識，清晨4時許被林男扛下樓，搭計程車帶回家性侵得逞。

當天上午9時許，女方被搖動驚醒，赫見林男壓在她身上正在「辦事」，她一時呆住、腦袋空白，卻聽見林男碎碎念「怎麼都射（精）不出來」，她下意識回答「那就先不要了吧。」林男罷手起身，女方這才發現自己身上只剩一件背心，原本穿著的襯衫外套、黑色短裙和其他內著都被脫了。

女方怕激怒林男，加上宿醉茫然，沒當場翻臉質問，也沒拒絕林男陪她去髮廊洗頭，但內心翻江倒海，當天下午獨自搭車回到學校後，趕緊私訊人在對岸家鄉的閨蜜哭訴「我昨天斷片斷得特別徹底，被睡了，崩了」，仍無法平復心情，最後決定不再假裝沒事，2天後報案提告。

林男到案辯稱彼此兩情相悅，女方意識清楚、撒嬌要他背，而且女方個頭約170公分高，他家房門才76公分寬，不可能揹著女方同時入內，企圖辯稱是女方自己走進門。

法官查明林男在夜店傳訊息給女方時，就嘲笑她「該不會，在吐」、「太丟人太經典了」等語，可見女方當時已醉得不省人事，監視畫面也顯示女方被林男扛下樓搭車，一路都沒動彈，若女方主動撒嬌要人揹，此事比醉吐更誇張，林男怎沒隻字片語取笑女方，可見林男憑空杜撰。

此外，女方和閨蜜訴苦後，也傳訊息質問林男「我明明那麼不清醒，你為什麼還要對我做那種事情？」林男僅敷衍「好嘛~，我還是會很疼你」。女子氣憤駁斥「不是那個的問題！」林男回答「因為我整個早上都沒睡，就一直靜靜的看你，開始就親下去了。」

女子不滿質問「你還沒做安全措施？」豈料林男竟回答「吼唷講得好鉅細靡遺，我以為沒有（戴套）的話能快點出來，結果都沒出來。」最後女方心有不甘報案，持續靠著和閨蜜互傳訊息「心跳好快」、「緊張」、「真是想哭」，才得以鼓起勇氣走進警局。

法官認定，女方起初怕受害一事被披露、議論而不知所措，沒立刻對外呼救，但她隨即向閨蜜求助，並在閨蜜打氣下報案，對於隻身在異鄉求學的年輕女性而言，這樣的反應並非異常，反而是林男不但不認罪、沒賠償和解，更聲稱女方沒向他求償，彼此失聯後，「我就不在意她這個人」。

法官認定林男犯行造成女方身心不可磨滅的傷害，性侵得逞就將女方友誼棄如敝屣，犯後態度不佳。女方心碎回鄉不出庭，遞狀請求法官依法處理，「讓壞人受到他應該受到的懲罰，這樣才能讓我這樣的受害者相信這個世界還有光明的存在」，法官依乘機性交罪判林男3年4月徒刑，可上訴。

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

►開窗看見龜山島！蘭陽烏石港海景酒店住宿券5999元

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女大生醒來驚見好友「正在性侵她」　傻眼吐5字竟被誣兩情相悅

新北男墜10樓亡驚見「採檢確診」　永和4警急退勤！採檢結果出爐

快訊／斗六後站地面狂冒白煙　「測出60度高溫」工務處急開挖

台南女高中生「黑暗畢旅3天」！大學生領隊性騷6人　她痛哭曝案情

酒駕男不甘心被記過退學　持鋸洗劫老師4萬多元

正宮跳腳again！揪小三判刑定讞　求償竟碰壁：法律不保障配偶權

紙雕師刺死超商店員　首出庭「坦承殺人」家屬悲憤：他從未道歉

抓包丈夫偷吃！正宮氣炸提告　法官判她敗訴：憲法保障性自主權

桃園2高中生假冒台鐵見習司機！想闖駕駛室遭揭穿　校方要懲處

快訊／台泥太平分廠移工遭「土石活埋」！送醫搶救不治

警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？

李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

林瑞陽、張庭96套房產遭查封！　總市價79億…公司傳銷違法

噁！殺蟲劑噴進洗手台溢水孔　蟑螂家族竄出「全員逃走中」

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

戲精柴想吃零食到廁所假蹲　媽被騙傻眼：妳根本沒尿！

李燕「打三劑疫苗」仍確診！親曝身體狀況　粿粿老公范姜彥豐確診...她懷孕急做PCR

不滿結帳久候！壯漢氣壞開噴　怒罵三字經＋出腳踢飛6旬嬤

和老公差30歲遭酸「為了錢」　妻霸氣回：女人價值自己創造

壁虎卡洞中遭泰男一陣亂摸　脫困後一臉懵：誰偷摸我屁屁

女大生醒來驚見好友「正在性侵她」　傻眼吐5字竟被誣兩情相悅

新北男墜10樓亡驚見「採檢確診」　永和4警急退勤！採檢結果出爐

快訊／斗六後站地面狂冒白煙　「測出60度高溫」工務處急開挖

台南女高中生「黑暗畢旅3天」！大學生領隊性騷6人　她痛哭曝案情

酒駕男不甘心被記過退學　持鋸洗劫老師4萬多元

正宮跳腳again！揪小三判刑定讞　求償竟碰壁：法律不保障配偶權

紙雕師刺死超商店員　首出庭「坦承殺人」家屬悲憤：他從未道歉

抓包丈夫偷吃！正宮氣炸提告　法官判她敗訴：憲法保障性自主權

桃園2高中生假冒台鐵見習司機！想闖駕駛室遭揭穿　校方要懲處

快訊／台泥太平分廠移工遭「土石活埋」！送醫搶救不治

中山大學學生「台灣學烏克蘭等送武器」　張競：能說這想法有錯嗎

兄弟本季對「非悍將」沒贏　派泰迪搶勝對決味全郭郁政

女大生醒來驚見好友「正在性侵她」　傻眼吐5字竟被誣兩情相悅

烏軍、俄軍「烏東兵力差多少」　雙方都出現致命弱點

確診者狂增！吳慷仁正能量喊「請平常心」　提醒4件事：病毒超級公平

鋼鐵人鳳山主場好搶手　海神季後賽進駐人氣大比拚

小賈斯汀Coachella當「人肉座椅」寵妻！　男友力Max網羨慕：好甜

網列5大職業「嫁他們最慘」！女律師揭致命共通點：還有1職業別碰

教師確診、被匡列還要「遠距上課」！全中教嗆：罔顧人權

統一獅踢館龍頭樂天　胡智為對決黃子鵬

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

社會熱門新聞

新北男墜10樓亡…驚見PCR陽性

台南女高中生「黑暗畢旅3天」！大學生領隊性騷6人

獨／738萬買愛馬仕包全假　女董座開告結局超崩潰

即／斗六後站地表冒白煙　竟測出60度高溫

丈夫偷吃正宮告小三！台北法官判她敗訴

桃園2高中生假冒台鐵見習司機　校方要懲處

行人連遭4車撞輾亡　他閃過救護車竟再壓一次

即／養網軍辱公務員判刑　楊蕙如秘繳罰金

台中預拌廠驚傳擋土牆倒塌！一人遭壓

台泥太平分廠移工遭土石活埋　送醫不治

即／北市殯儀館廁所驚見男屍

14歲少女強擄情人討分手費　撂14人押擎天崗圍毆凌虐

快訊／北市驚傳擄人凌虐！　少年在擎天崗遭14人持棍圍毆

他扮女騙2男「關燈上床」13次　處男受害

更多熱門

相關新聞

跪拜性愛大神遭淫辱　癡情女傳訊「沒射有效嗎」

跪拜性愛大神遭淫辱　癡情女傳訊「沒射有效嗎」

北市一名失戀女子前年求助開設私人神壇的黃姓男子，想跟前男友復合，黃男騙她到飯店開房，拿出一尊神像要她裸身跪拜「性愛大神」，再裝模作樣謊稱作法藉此性侵得逞，女方沒搞清楚自己被佔便宜，事後還問「老師作法沒射精是否會影響效果」，經朋友提醒才驚覺受騙，黃男挨告推稱雙方兩情相悅，台北地院審理認定黃男狡辯，依強制性交罪判刑3年6月，可上訴。

3人擠後座酒促女夾中間　又摸又舔2阿兵哥起訴

3人擠後座酒促女夾中間　又摸又舔2阿兵哥起訴

朋友遭下藥　女被3男脫衣囚禁性侵

朋友遭下藥　女被3男脫衣囚禁性侵

13歲女兒被俄兵看上　媽當俄軍性奴救女

13歲女兒被俄兵看上　媽當俄軍性奴救女

女PO文控騙砲：性侵我朋友　下場慘

女PO文控騙砲：性侵我朋友　下場慘

關鍵字：

性侵撿屍夜店乘機性交

讀者迴響

熱門新聞

破百名網紅「開團購賣假球鞋」集體道歉！受害者分2派怒了

團購球鞋被爆是假貨…破百名網紅道歉　廠商發聲明了！

李燕確診直播「聲音沙啞」　無奈嘆：真的沒想到！

蔡瑞雪「鼻塞喉嚨痛」快篩陽性！嚇哭步行半小時就醫

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

本土飆1626！他驚問「餐廳為何不隔板？」　全場酸爆

Uber搭到特斯拉！「司機1句話」客秒翻白眼

阿翰算命阿姨爆紅！　陳意涵登800公尺高山「找九天玄女」

快訊／《一家團圓》再爆女星確診

新北男墜10樓亡…驚見PCR陽性

高雄校園疫情多點爆發？疑新傳播鏈延燒　2校1幼兒園採檢

居隔每天補助1千元！「7大資格、申請方式」一次看

《全明星》女星接觸確診者！同場錄《小明星》PCR結果出爐

超正單親媽狂約300人　4個月爽撈4600萬

女警熱舞發IG遭控性暗示　網友反轟原po「色胚」

更多

最夯影音

更多
警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？

警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？
李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

林瑞陽、張庭96套房產遭查封！　總市價79億…公司傳銷違法

林瑞陽、張庭96套房產遭查封！　總市價79億…公司傳銷違法

噁！殺蟲劑噴進洗手台溢水孔　蟑螂家族竄出「全員逃走中」

噁！殺蟲劑噴進洗手台溢水孔　蟑螂家族竄出「全員逃走中」

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面