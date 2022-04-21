高中生被搭訕當人體模特兒　色男騙「驗尺寸」性侵下場曝

記者黃翊婷／綜合報導

有毒品前科的侯姓男子曾利用網美照片，1人分飾2角騙砲男網友，他甚至曾瞎掰自己是華岡藝校的人，要找繪畫的人體模特兒，搭訕17歲高中生小華（化名），先是將人帶到廁所「驗尺寸」，接著帶回家中性侵得逞。小華因為當日未到校，經父親詢問才說出此事；台北地院法官本月中旬依強制性交罪判處侯男4年有期徒刑。

▲小華誤以為侯男真的是藝術家，答應擔任人體模特兒，卻慘遭性侵。（示意圖／CFP，與本案當事人無關）

判決書中提到，侯男2020年7月間在捷運忠孝新生站附近遇見穿著高中校服的小華，於是上前搭訕，他自稱是華岡藝校的人，想要找繪畫的人體模特兒，還出示獎狀照片騙取信任，獲得應允後，便以要檢查身材為由，把人帶到捷運站廁所內口交，接著又用「需察看生殖器完全勃起比例」的理由，將人騙回住處。

小華進到侯男住處後被要求全裸看A片、打手槍，接著又被要求發生性行為，這才驚覺有異想要離開，他口頭拒絕並以手推阻，最後仍遭性侵得逞。小華接受警詢時提到，當時一進到屋子裡就被要求脫光衣物，他在書房看到很多得獎畫作，和照片裡的一模一樣，所以沒有起疑，也依照要求看A片打了一次手槍，結束後想要離開回學校上課，卻被要求發生性行為，這才開始覺得奇怪，想逃離卻還是遭到侵犯。

小華的父親也證稱，因為兒子當日沒有去學校，經過追問才知道，原來兒子遭陌生人性侵，「當天晚上他跟我說被害過程時，很難啟齒，一開始只挑重點講，說早上遇到陌生人，去對方家中被要求看身材比例，後來又說到勃起什麼的，我再追問，他才說出發生一些類似男生肛交的事情」，而且講到細節時，兒子開始暴哭暴怒，持續大概1個小時，經過安撫後，他立即帶著兒子去報警。

小華的父親接著說，報案之後父子倆和警方回到現場蒐證，剛好侯男搭電梯下來，兒子從監視器螢幕看到侯男，馬上拔腿衝出去並躲進警車裡，嚇到彎下腰、全身發抖，還一直問侯男走了沒有，很害怕被傷害。

然而，侯男落網後堅稱發生性行為是經過雙方同意的，過程中小華並未呼救或拒絕，況且小華事後離開時，還在1樓大廳與他擁抱告別，可見雙方是合意發生性行為。

不過，台北地院法官認為，小華當時獨自一人待在侯男家，身處陌生環境不敢輕易反抗，從他後來的情緒看來，應該是不願發生性行為的，最終依強制性交罪判處侯男4年有期徒刑；至於公廁口交的部分，因為尚沒有證據，裁定無罪，全案仍可上訴。

其實這並不是侯男第一次犯案，2020年1月他剛出獄，7月就利用網美的照片在交友軟體註冊帳號「米米」，隨即與男網友攀談，再將人約到家中發生性行為，他還會先以「米米」的身分假裝害羞，並告訴男網友會請「鄰居」去迎接，等到人來了，再以「想要3P，米米怕痛，你先跟我做」為由，開始播放A片。

當時上當的男網友深信「米米」等一下就會一起加入，結果差點遭到侯男性侵，嚇得趕忙跑出去並報警求救。台北地檢署事後調查發現，這一切都是侯男1人分飾2角演出來的，最後依強制性交罪將他起訴。