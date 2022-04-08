習近平即興笑Cue「谷愛凌是愛吃餡餅」　北京冬奧表揚成追星大會

記者任以芳／綜合報導

北京冬奧會、冬殘奧會今（8日）在北京人民大會堂隆重舉行總結表彰大會，中共中央總書記習近平展現親和力，致詞時親自提到「谷愛淩是愛吃餡餅」，引發全場歡笑與掌聲。運動甜心谷愛凌今一出現成為超級明星，到處被媒體圍堵，會場外秒變大型追星現場。

北京冬奧會、冬殘奧會總結表彰大會今在北京舉行，總導演張藝謀，和運動健將武大靖、谷愛淩、蘇翊鳴等人出席大會。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席大會併發表重要講話。

習近平致辭時，其中一段提到，「活潑敦厚的『冰墩墩』，喜慶祥和的『雪容融』，撲面而來的中國年味兒，香噴噴的豆包...。」

正當習近平接下來本想說「冬奧夢....」，被台下響起掌聲打斷。接著習笑了一下，疑似即興脫稿致詞，主動盤點中國經典食物，「豆包兒，谷愛凌是愛吃餡餅，外國人還愛吃餃子。」最後又回到原本致詞...「冬奧夢」和「中國夢」精彩交織。

▲ 習近平點名「谷愛凌是愛吃餡餅」 。（圖／翻攝 央視）

習近平這段疑似即興致詞，不但自己笑了，全場響起歡笑和掌聲，原本嚴肅氣氛瞬間輕鬆。被總書記Cue「愛吃餡餅」，《央視》鏡頭特地轉向台下的谷愛淩也害羞地笑了。

會後，谷愛淩表示，「參加這次表彰大會自己特別特別開心，總書記還說了餡餅的事，很榮幸能夠通過運動和美食讓世界看到中國文化。」

會場外，所有運動員們高興合影。谷愛凌去開會的路上被人群團團圍住，大家紛紛索取簽名，會場內外秒變大型追星現場。在工作人員不斷催促馬上要開會的情況下，谷愛凌還是十分禮貌滿足簽名和合影的要求。

▼冬奧表揚大會場內外，谷愛凌有如明星 。（圖／翻攝 香港商報）