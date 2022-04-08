　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

習近平即興笑Cue「谷愛凌是愛吃餡餅」　北京冬奧表揚成追星大會

記者任以芳／綜合報導

北京冬奧會、冬殘奧會今（8日）在北京人民大會堂隆重舉行總結表彰大會，中共中央總書記習近平展現親和力，致詞時親自提到「谷愛淩是愛吃餡餅」，引發全場歡笑與掌聲。運動甜心谷愛凌今一出現成為超級明星，到處被媒體圍堵，會場外秒變大型追星現場。

北京冬奧會、冬殘奧會總結表彰大會今在北京舉行，總導演張藝謀，和運動健將武大靖、谷愛淩、蘇翊鳴等人出席大會。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席大會併發表重要講話。

習近平致辭時，其中一段提到，「活潑敦厚的『冰墩墩』，喜慶祥和的『雪容融』，撲面而來的中國年味兒，香噴噴的豆包...。」

正當習近平接下來本想說「冬奧夢....」，被台下響起掌聲打斷。接著習笑了一下，疑似即興脫稿致詞，主動盤點中國經典食物，「豆包兒，谷愛凌是愛吃餡餅，外國人還愛吃餃子。」最後又回到原本致詞...「冬奧夢」和「中國夢」精彩交織。

▲▼ 習近平點名「谷愛凌是愛吃餡餅」 。（圖／翻攝 央視、香港商報）

▲ 習近平點名「谷愛凌是愛吃餡餅」 。（圖／翻攝 央視）

習近平這段疑似即興致詞，不但自己笑了，全場響起歡笑和掌聲，原本嚴肅氣氛瞬間輕鬆。被總書記Cue「愛吃餡餅」，《央視》鏡頭特地轉向台下的谷愛淩也害羞地笑了。

會後，谷愛淩表示，「參加這次表彰大會自己特別特別開心，總書記還說了餡餅的事，很榮幸能夠通過運動和美食讓世界看到中國文化。」

會場外，所有運動員們高興合影。谷愛凌去開會的路上被人群團團圍住，大家紛紛索取簽名，會場內外秒變大型追星現場。在工作人員不斷催促馬上要開會的情況下，谷愛凌還是十分禮貌滿足簽名和合影的要求。

▼冬奧表揚大會場內外，谷愛凌有如明星 。（圖／翻攝 香港商報） 

▲▼ 習近平點名「谷愛凌是愛吃餡餅」 。（圖／翻攝 央視、香港商報）

►襪子大集合！每雙79元起，買到手軟

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
快訊／「拳擊女王」陳念琴勇闖泰國公開賽金牌戰！
馬勒卡增強中！估這天「轉中颱後大轉彎」
快訊／「活動臨時取消」　具俊曄發聲了！重新演出時間曝
高雄極樂足跡爆112確診！這家半套店最煽情　女僕、OL任選
張惠妹開唱前自捅落淚！演唱會現確診足跡「再燒15萬防疫」
快訊／具俊曄婚後首秀當晚遭取消！　夜店AI證實：全面消毒
快訊／阿妹演唱會2確診足跡曝！　曾到微風南京、市場
疫情連環燒　全台149校大停課！
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

習近平即興笑Cue「谷愛凌是愛吃餡餅」　北京冬奧表揚成追星大會

外送員封城跑27公里送菜不收錢　暖心故事竟演變成「女客跳樓亡」

43年來「美對台軍售107次」　陸官媒：美一心將台灣民眾推向火坑

請外賣送菜給聽障父　網路霸凌譏笑「小費給太少」女子墜樓

陸外交部：祝裴洛西早日康復　但她應取消訪台不是推遲

少林寺財力驚人！豪灑20億買土地　方丈掌控18家企業

香港「全民快測」今展開　林鄭月娥：社區有3萬隱形患者

上海封城第12天現有病例超10萬　浦東3人防控不力遭「拔官」

滬富豪超爽隔離曝光　別人網路搶菜...他們吃米其林＋13道飯店菜

上海續封城台人回家難　長榮航空再取消多個往返航班

東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

廖老大兒19歲正妹女友超仙　搭跑車直播青澀甜笑幫帶貨

粉絲熱情！檳榔帶3千變1萬2　廖老大拍謝：大家別幫忙買單

女子泡奶茶放微波爐加熱　給英國男友喝氣到砸杯！

統神教力量人「細菌英文發音」　晨晨唸錯：北七逆阿...被罰站

「信義權志龍」派翠克模仿GD「滿頭彩帶泡沫」　網友笑到併軌...「怎麼有點生氣」

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

買房貸款30年變「屋奴」？　專家：活著沒買還是得租！

習近平即興笑Cue「谷愛凌是愛吃餡餅」　北京冬奧表揚成追星大會

外送員封城跑27公里送菜不收錢　暖心故事竟演變成「女客跳樓亡」

43年來「美對台軍售107次」　陸官媒：美一心將台灣民眾推向火坑

請外賣送菜給聽障父　網路霸凌譏笑「小費給太少」女子墜樓

陸外交部：祝裴洛西早日康復　但她應取消訪台不是推遲

少林寺財力驚人！豪灑20億買土地　方丈掌控18家企業

香港「全民快測」今展開　林鄭月娥：社區有3萬隱形患者

上海封城第12天現有病例超10萬　浦東3人防控不力遭「拔官」

滬富豪超爽隔離曝光　別人網路搶菜...他們吃米其林＋13道飯店菜

上海續封城台人回家難　長榮航空再取消多個往返航班

A-Lin突破尺度「禮服中間S型整個挖空」　辣吻25歲鮮肉照曝光

自行製作米麴！和洋食早午餐人氣店進駐京站　還吃得到糀芙鬆餅

收據要收好！透過專戶捐款烏克蘭可全額列報抵稅　明年５月報稅適用

快訊／「拳擊女王」陳念琴橫掃紐西蘭　勇闖泰國公開賽金牌戰！

安平警破槍毒　警友、議員、里長齊慰問加油打氣！

才剛送走1隻狗　退役犬Deva「抗病魔半年離世」媽心痛：來當我女兒

兩度為餅總「開心」的男人現身　心臟主刀醫生澄清湖開球

桃園提供3.22公頃土地　與政大合作發展國際大學城

心愛獨子車禍喪命　母將帥氣模樣刺左臂...「彷彿他不曾離開」

具俊曄「活動臨時取消」親上線道歉：對不起！　重新演出時間曝光

女騎士「起立蹲下＋忘情擺臀」高速狂飆下秒放開雙手做體操

大陸熱門新聞

狂逗青竹絲　他不聽勸「下秒倒地臉腫」

廖老大8.72秒擊敗他！　杰尼龜「不演了」凌晨發片

少林寺豪灑20億買土地　方丈掌控18家企業

上海底層叫肯德基外賣　控被政府送高檔社區當物資

已婚男確診足跡曝！5天內到女同事家8次

東航空難有新端倪？

孝順女疑遭網暴墜樓

裴洛西確診！胡錫進：解放軍可歇歇了

Land Rover違停　消防車直接撞開

外送員封城跑27公里送菜　女客被霸凌墜樓亡

美若踩陸最後紅線　軍事專家：解放軍隨時鬥爭

美眾院議長擬訪台！　大陸外交部用「四個嚴重」嚴正回應

上海疫情煞不住　3人被「拔官」

上海增21222例　陸副總理：動態清零

更多熱門

相關新聞

冬奧表彰大會舉行　習近平發言

冬奧表彰大會舉行　習近平發言

北京冬奧會、冬殘奧會總結表彰大會今（8）日上午在人民大會堂舉行。中共中央總書記、大陸國家主席習近平出席並表示，籌辦舉辦北京冬奧會、冬殘奧會的精神，「激勵全黨全國各族人民為實現第二個百年奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢而努力奮鬥。」

習近平：希望歐盟奉行自主的對中政策

習近平：希望歐盟奉行自主的對中政策

美國人對澤倫斯基信任度「高達72%」奪冠

美國人對澤倫斯基信任度「高達72%」奪冠

習近平比普丁聰明　美學者舉台為例

習近平比普丁聰明　美學者舉台為例

潘瑋柏名牌衣連環撞

潘瑋柏名牌衣連環撞

關鍵字：

習近平冬奧谷愛凌

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林俊傑確診新冠！

增384例本土「分佈17縣市」　新北+146最多！

10縣市「停課標準」一次看　北市4區淪陷「全市停課」

即／1家3口金門4日遊全確診　發燒仍玩遍5鄉鎮

嘉義轎車飛落鐵道撞火車　駕駛被壓3小時不治

雷／江宏傑《全明星》生倦意！接班人選出爐

獨／具俊曄在台只待60天原因曝！漏1文件處理中

快訊／總統家人爆確診　蔡英文即起隔離至4月14日暫停所有活動

好市多驚現巨嬰！暖男帶她購物網鼻酸

驚悚影片曝！嘉義轎車撞進鐵軌拖行400m　駕駛當場死亡

鄰居控她半夜開門「整層都是狗叫聲」！米可白：能做的我都做了

不是路易莎！「最推的平價咖啡」網狂點名它

日確診恐破1500例！陳時中曝「高峰時間點」

南韓影后拍戲出意外「頭部撕裂傷」！

妻子產後狂喊一句話　夫崩潰：婚姻不要了

更多

最夯影音

更多
東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑
泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

廖老大兒19歲正妹女友超仙　搭跑車直播青澀甜笑幫帶貨

廖老大兒19歲正妹女友超仙　搭跑車直播青澀甜笑幫帶貨

粉絲熱情！檳榔帶3千變1萬2　廖老大拍謝：大家別幫忙買單

粉絲熱情！檳榔帶3千變1萬2　廖老大拍謝：大家別幫忙買單

女子泡奶茶放微波爐加熱　給英國男友喝氣到砸杯！

女子泡奶茶放微波爐加熱　給英國男友喝氣到砸杯！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面