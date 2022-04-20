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小學菜單「絕代雙嬌」是啥？　她曝真面目：比三色豆還地獄

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友19日在臉書貼出某所小學的一週菜單，在週二的菜單中竟然出現一道名為「絕代雙嬌」的料理，讓她感到很疑惑，想知道這是什麼料理。很快就有網友解答，應該就是青椒炒甜椒，因為一般小朋友不愛吃，所以不能直接寫。

小學菜單「絕代雙嬌」是啥？　她曝真面目：比三色豆還地獄（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲原PO分享小學的一週菜單。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」PO出一張照片，是某所小學的一週菜單，週一有白米飯、黑胡椒雞肉、炒油菜、紅蘿蔔炒蛋、白菜燉豆腐，週二有五穀飯、客家小炒、絕代雙嬌、炒絲瓜、竹筍鮮湯等等。

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讓原PO感到疑惑的是，週二菜單裡的「絕代雙嬌」到底是什麼料理，因為實在想不出來，這才想到上網PO文求解。而文章公開之後，大多數網友都猜測「絕代雙嬌」應該就是青椒炒甜椒；還有不少人開玩笑回答，「就是小魚兒與花無缺」、「青椒炒到燒焦」、「廚房阿姨玉嬌和春嬌隨機出一道菜」。

甚至有內行人點出菜單之所以這樣寫的原因，因為一般小朋友討厭吃蔬菜，所以菜單不能寫太明顯，不然就會被取消。

至於這道「絕代雙嬌」到底是什麼料理，原PO在午餐時間結束後於留言區解答，其實就是三色椒，「這比三色豆還要地獄了」。公布答案之後，也讓許多不敢吃青椒的網友紛紛崩潰留言，「是可怕的食物」、「超恐怖的」、「噁心的紅椒青椒」。

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