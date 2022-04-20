8年前當兵同袍借1000元給小孩看病　他揭2件事問：借嗎？

記者黃翊婷／綜合報導

許久沒有聯絡又不熟的朋友突然開口借錢，到底該不該給呢？一名網友日前在臉書PO文詢問，8年前當兵的同袍突然開口要借1000元，說是要給小孩看醫生，但這8年來雙方只聯繫過2次，根本不熟，「各位鄉民會借嗎？」沒想到文章公開後掀起網友兩派論戰，一派人覺得可以借，但要有錢拿不回來的覺悟；另一派人則認為沒有必要。

▲很少聯絡的朋友突然開口借錢，到底要不要借，網友們討論熱烈。（示意圖／記者鄺郁庭攝，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆廢公社」17日的文章中提到，8年前當兵時認識一名同連的人，雙方沒有很熟，更沒有一起出去玩過，離開部隊之後也就聯繫了2次，分別為5年前對方自稱開了2間店，和4年前對方結婚，邀請他去參加婚禮。

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原PO接著說，這位同袍今年第3次主動聯絡，說是小孩子生病，需要1000元的醫藥費，希望他能伸出援手，下週發薪日就會還錢，雖然他已經回答「沒有辦法」，但心中還是有些擔憂，「各位鄉民會借嗎？」

文章公開後，吸引將近3000名網友按讚並留言熱議，一派網友和原PO一樣傾向不借，「不想幫忙就委婉拒絕」、「我根本不會鳥這種人，有事才找，沒事不鳥」、「很久沒聯絡的，先確認是否被盜帳號」。

而另一派網友認為，1000元是借給小孩子看病，如果經濟可以負擔就答應，但要有拿不回來的覺悟，「看交情，不過真的連1000元都肯開口，感覺是真的有遇到困難」、「小朋友看醫生的話，我願意借」；還有人建議原PO，如果還是擔心被騙，不妨聯繫朋友直接帶孩子去醫院，看完診後再幫忙付醫藥費就好。