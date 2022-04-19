　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小一女兒心疼爸爸工作太忙　一張「10字」插圖暖哭他

記者黃翊婷／綜合報導

一名爸爸在臉書PO文分享與小一女兒的溫馨互動，內容提到，最近因為工作忙碌的關係總是早出晚歸，沒想到18日提早到家後，女兒竟然送來一張紙條幫忙加油打氣，上面寫著「爸爸我愛您，平安快樂，愛」，底下還有父女倆的插圖，讓他感動到都快哭了。

小一女兒心疼爸爸工作太忙，一張「10字」插畫暖哭他。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲原PO分享女兒的暖心紙條。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」的文章中提到，最近因為工作忙碌，幾乎天天都是早出晚歸，18日比較早回到家，於是進到房間裡打開筆電繼續弄資料，處理到一半，就讀小一的女兒突然走了進來，並叫他「爸爸」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO聽到女兒的呼喊，再忙也要抽空回問一句「怎麼了」。沒想到就在這個時候，女兒拿出一張紙條，上面寫著「爸爸我愛您，平安快樂，愛」，還畫有父女倆的插圖以及一顆大愛心，說是要送給爸爸的，希望爸爸工作加油。

原PO當下感動到快要哭來，並緊緊抱著女兒說，「好！爸爸會加油，過兩天妳也要考試了，妳也要加油喔！」他事後越想越覺得暖心，這才決定PO出來和大家分享喜悅，「我沒白疼這女兒了！」

文章公開之後，獲得將近4000名網友按讚，大家紛紛留言表示感動，「我要哭了啦，怎麼會這麼有愛啊」、「真的會很感動！再辛苦都值得」、「最有力的正能量」、「她結婚的時候你會哭死」。

也有部分已經當爸媽的網友表示，看完文章真的很羨慕原PO有這麼貼心的女兒，「你家女兒太暖心了吧，我家的都只會跟我說『爸爸你好胖』」、「別人的女兒都很貼心，我的女兒只顧著玩，連跟我再見都不要，哈哈」。

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

►開窗看見龜山島！蘭陽烏石港海景酒店住宿券5999元

ET快訊
股民最愛「10大ETF」出爐！　高股息霸佔前3名
14歲少女「獻身後」被分手！　她冷看情人遭凌虐求饒
父母穿防護衣見最後一面！　新北2歲男童遺體已火化
米砂結婚首公開「高顏值帥老公」！　2原因決定嫁了
iPhone 14 Pro外殼模組曝光！　相機更大
誘81蘿莉拍裸照「120G」　準台大研究生入監關15年
快訊／18歲確診男「女友染疫倒垃圾」　遭罰20萬！
陳時中一句話　各家「防疫保單」嚇到全面停售
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／新北2歲重症男童不治　陳時中最新說明

快訊／南科台積電再生淨水廠疑有員工確診！市府將於記者會說明

30萬份免費送！藝FUN NEXT會員加入OPENTIX　贈100點紅利

鮮乳買1送1　他一看「要1貼紙」才敢買！慘被一片洗臉：沒常識

福食解禁後首見不合格！日本櫪木草莓農藥超標

父母穿防護衣見最後一面！新北2歲重症男童病逝　遺體已火化

不斷更新／498校停課！台中明道中學2生確診停3天　苗栗增2校停課

北醫麻醉醫師染疫！院方匡列採檢111人　累計5人員確診

1神級早餐北部吃嘸！南部人淚：回高雄才吃得到 ...內行揭原因

首例重症童不治！王浩宇「見1風向」笑了：2歲能打疫苗？

徐小可.阿BEN2點聲明反擊：真的夠了！　「想退出演藝圈」怒對網友喊告

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

九天玄女唯一指定姐妹！爆米花算流年　網笑瘋：只有阿翰能超越阿翰

陳芳語認了分手超偶男友！　2年戀情斷...IG閃照全清空

丁小芹出獄！親友「無縫接人」　坐牢503天表現良好獲假釋

嚇死人！自強號有蛇 逾30CM 纏繞車廂頂

為爸準備「拉鈔票蛋糕」慶生！　媽徒手破壞...女崩潰：妳幹嘛

眼罩花貓愛碰瓷！死守她下班路　天天跑來假車禍：撞倒要負責喔

柯文哲居隔開線上會議　預言「本周全台會大亂」

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

LIVE／新北2歲重症男童不治　陳時中最新說明

快訊／南科台積電再生淨水廠疑有員工確診！市府將於記者會說明

30萬份免費送！藝FUN NEXT會員加入OPENTIX　贈100點紅利

鮮乳買1送1　他一看「要1貼紙」才敢買！慘被一片洗臉：沒常識

福食解禁後首見不合格！日本櫪木草莓農藥超標

父母穿防護衣見最後一面！新北2歲重症男童病逝　遺體已火化

不斷更新／498校停課！台中明道中學2生確診停3天　苗栗增2校停課

北醫麻醉醫師染疫！院方匡列採檢111人　累計5人員確診

1神級早餐北部吃嘸！南部人淚：回高雄才吃得到 ...內行揭原因

首例重症童不治！王浩宇「見1風向」笑了：2歲能打疫苗？

光陽電動機車「首次參賽就拿冠軍」！爆冷打破Gogoro獨霸局面

市場憂價格戰開打、聯發科股價直落　外資送暖力挺喊「買點就是現在」

李妍瑾確診3天爆氣直播！　怨旅館餐點難吃「跟餿水一樣」

國1北上工程車撞客運　駕駛受困救出送醫…33乘客嚇壞了！

美女主播報一半「蚊子飛進嘴裡」！她強忍錄完才吐出屍體　超噁過程曝

未入圍年度最佳防守球員　熱火阿德巴約怒批沒全國轉播

LIVE／新北2歲重症男童不治　陳時中最新說明

新加坡將對已接種旅客「取消所有檢測要求」　出發前也不用篩！

快訊／南科台積電再生淨水廠疑有員工確診！市府將於記者會說明

象獅火爆和局紅到國外　2中職前洋投現身回應

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

生活熱門新聞

確診男亂跑罰150萬　女友IG「一句話」也慘了

拒中鋼貼牌「億元訂單」掰了！設計品牌看紀念品傻眼

快訊／雲林+8！男嬰外縣市抓周染疫　成最小確診者

雨越晚越大！今水氣最多　2波變天時間曝

北市等4縣市深夜通知7師生確診　4小學2幼兒園緊急停課

送蛋糕被告知客人過世了！外送員1舉動網暖哭

打不到的才是好疫苗！　醫嘆：有沒有很熟悉？

2歲重症男童搶救6天不治！院方證實

快訊／桃園警分局爆「16警官確診」！人數恐再上升

2歲重症童病逝　父母穿防護衣見最後一面

「不會安慰女友」星座男名單！這2人嘴笨靠陪伴

北市當鋪送百份爆米花

機車長出9根細毛排排站　內行解答

買不到家用快篩別慌　7QA一次解答

更多熱門

相關新聞

外帶2碗滷肉飯打開全白　網讚1點用心

外帶2碗滷肉飯打開全白　網讚1點用心

外食族或多或少都遇過店家給錯餐或少給餐點的狀況，宜蘭一名女網友在臉書PO文表示，17日外帶2碗滷肉飯回家，結果一打開竟然只有滿滿的白飯，讓她超級傻眼。不過，大多數網友看到「白飯本尊」，紛紛留言歪樓並稱讚老闆的白飯煮得很用心，「看起來就很香、很Q、很好吃的樣子！」

小學生1招破解造句　網認證工程師的料

小學生1招破解造句　網認證工程師的料

正妹遺傳「棒槌大拇指」國中時常被笑！網反狂讚

正妹遺傳「棒槌大拇指」國中時常被笑！網反狂讚

台中佛心早餐店最貴45元　價目表曝

台中佛心早餐店最貴45元　價目表曝

2支香燒出「ㄇ字型」是神蹟？1細節卻怕爆

2支香燒出「ㄇ字型」是神蹟？1細節卻怕爆

關鍵字：

爆廢公社

讀者迴響

熱門新聞

米砂要結婚了！AV片場「愛上臨演男」夢幻婚紗曝光

確診男亂跑罰150萬　女友IG「一句話」也慘了

快訊／新北2歲重症童搶救6天不治　侯友宜哽咽證實

拒中鋼貼牌「億元訂單」掰了！設計品牌看紀念品傻眼

愛愛一半飄腥味！人夫低頭「整根染血」　醫驚：斷掉了

86國陰莖長度「台灣鵰」倒數第二！　數字曝光

「大改版」防疫保單來了！隔離、確診都不包括　富邦新版鎖定住院理賠

池錫辰爆「沒喜帖」闖孫藝真、玄彬婚禮！挨轟丟臉揭真相

快訊／首例重症男童父母陪伴下離世　確診父親悲痛回應

即／養網軍辱公務員判刑　楊蕙如秘繳罰金

王祖賢吃火鍋竟遭毒舌「顏值暴跌」

快訊／吳姍儒接觸確診者「PCR結果出爐」！

牛排婚禮「胡椒、大蛇丸都沒到」遭疑不合

快訊／林瑞陽、張庭96套房產遭查封！

月經來「超補鐵菜單」一次看！婦科醫大推：3種人也要吃

更多

最夯影音

更多
徐小可.阿BEN2點聲明反擊：真的夠了！　「想退出演藝圈」怒對網友喊告

徐小可.阿BEN2點聲明反擊：真的夠了！　「想退出演藝圈」怒對網友喊告
降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

九天玄女唯一指定姐妹！爆米花算流年　網笑瘋：只有阿翰能超越阿翰

九天玄女唯一指定姐妹！爆米花算流年　網笑瘋：只有阿翰能超越阿翰

陳芳語認了分手超偶男友！　2年戀情斷...IG閃照全清空

陳芳語認了分手超偶男友！　2年戀情斷...IG閃照全清空

丁小芹出獄！親友「無縫接人」　坐牢503天表現良好獲假釋

丁小芹出獄！親友「無縫接人」　坐牢503天表現良好獲假釋

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面