小一女兒心疼爸爸工作太忙　一張「10字」插圖暖哭他

記者黃翊婷／綜合報導

一名爸爸在臉書PO文分享與小一女兒的溫馨互動，內容提到，最近因為工作忙碌的關係總是早出晚歸，沒想到18日提早到家後，女兒竟然送來一張紙條幫忙加油打氣，上面寫著「爸爸我愛您，平安快樂，愛」，底下還有父女倆的插圖，讓他感動到都快哭了。

▲原PO分享女兒的暖心紙條。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」的文章中提到，最近因為工作忙碌，幾乎天天都是早出晚歸，18日比較早回到家，於是進到房間裡打開筆電繼續弄資料，處理到一半，就讀小一的女兒突然走了進來，並叫他「爸爸」。

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原PO聽到女兒的呼喊，再忙也要抽空回問一句「怎麼了」。沒想到就在這個時候，女兒拿出一張紙條，上面寫著「爸爸我愛您，平安快樂，愛」，還畫有父女倆的插圖以及一顆大愛心，說是要送給爸爸的，希望爸爸工作加油。

原PO當下感動到快要哭來，並緊緊抱著女兒說，「好！爸爸會加油，過兩天妳也要考試了，妳也要加油喔！」他事後越想越覺得暖心，這才決定PO出來和大家分享喜悅，「我沒白疼這女兒了！」

文章公開之後，獲得將近4000名網友按讚，大家紛紛留言表示感動，「我要哭了啦，怎麼會這麼有愛啊」、「真的會很感動！再辛苦都值得」、「最有力的正能量」、「她結婚的時候你會哭死」。

也有部分已經當爸媽的網友表示，看完文章真的很羨慕原PO有這麼貼心的女兒，「你家女兒太暖心了吧，我家的都只會跟我說『爸爸你好胖』」、「別人的女兒都很貼心，我的女兒只顧著玩，連跟我再見都不要，哈哈」。