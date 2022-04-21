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新手媽產下兔唇兒！惡婆婆連珠炮質問「妳家有遺傳？」氣炸

女子懷孕生下兔唇兒遭婆婆嫌棄。（示意圖／photoAC）

▲女子懷孕生下兔唇兒遭婆婆嫌棄。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

一名人妻在臉書社團「靠北婆婆2.0」PO文表示，自己懷孕期間住在婆家的分租套房，期間婆婆因自己未同住，曾拿著鐵鎚在家敲打。女子後來生下有兔唇的兒子，卻被婆婆嫌棄是自家基因有問題，讓她相當生氣。貼文曝光後，許多網友紛紛留言建議，「直接遠離婆婆」。

原PO在臉書社團「靠北婆婆2.0」發文表示，自己懷孕時住在婆婆的分租套房，每天下班第一件事就是到婆家煮飯，然後裝好隔天上班的便當，「有天婆婆拿鐵鎚敲，說我沒住在這裡可以敲，結果生下兔唇。」

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人妻說道，自己生產完第二天，就接到婆婆打來譴責的電話，「（婆婆怪我，問懷孕期間）吃了什麼、用了什麼？有沒有亂剪？」讓她心情大受影響。原PO在月子中心住了20天後返家，婆婆每天逼問，「妳家有沒有遺傳？有沒有做基因檢測？都怪妳沒剖腹才害妳兒子這樣。」讓她十分生氣，拒絕讓對方看孫子。

豈料，婆婆竟傳訊息稱原PO和婆家沒關係，讓她氣炸回覆，「好，我跟我兒子也跟您們一點關係也沒有。」誰知婆婆又再度稱，只有人妻和自己沒關係，孫子仍是婆家的子孫，讓她相當無奈。

許多網友看過貼文後，紛紛留言，「這種沒有水準的婆婆就避而遠之，是我連小孩都不給看」、「你就是太好心一直理她，她才這麼肆無忌憚」、「直接遠離婆婆，然後什麼互動都不必了」、「你回得很對，自己生的自己養」、「無視她就是對你最好的選擇。」

女子和婆婆的對話。（圖／翻攝自「靠北婆婆2.0」臉書）

▲女子和婆婆的對話。（圖／翻攝自「靠北婆婆2.0」臉書）

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