德國拒絕提供發動機　中國10億美元S26T潛艦大單吹了？

▲S-26T潛艇是以中國海軍自用的039B型常規潛艇為基礎的外貿型潛艇。（圖／翻攝自觀察者網，下同。）

軍武中心／綜合報導

中國出口給泰國價值10億美元的潛艦軍售案，很可能因為德國不願提供發動機而宣布告吹。泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）明確指出，中方若無法依合約在S-26T型潛艦上安裝德製MTU-16V-396SE8柴油發動機，將可能導致該軍售案失效，並直指「幹嘛要買一艘沒有發動機的潛艦？」

泰國是在2015年和中國船舶工業與海洋工程國際有限公司（CSOC）簽訂3艘S-26T柴油潛艦草案，進而於2017年談定總金額為10.77億美元的3艘潛艇合約，內容特別指出3艘潛艦都必須安裝上德國MTU公司的MTU-16V-396SE84柴油發動機，同時首艘潛艇在中國開建，預計2024年完成交付。

近日卻傳出德國拒絕將發動機提供給中國，讓這起交易很可能宣布告吹。德國MTU公司明確表示，由於中國不能把發動機私自販售給第三國，因此他們拒絕供貨。德國駐泰國武官多特（Philipp Doert）也向《曼谷郵報》（Bangkok Post）證實，由於該型設備已被確認是用於軍事目的，而中國在進行對外軍售前，並未向德國通知相關事宜。

據了解，泰國是S-26T型潛艇的第二個出口用戶。2015年競標時，其對手包含德國209型潛艇、俄羅斯基洛級最新改進型636型潛艇，以及韓國現代重工的PPT產品HDS-500RTN。時任泰國副總理普拉威（Prawit Wongsuwan）指出，選擇中國潛艇最大主因就是價格相對便宜。

S-26T潛艇是中國海軍現役主力常規動力潛艇039B型（北約代號元級）的出口型，採用AIP混合動力推進。該潛艇可潛深300公尺，最高航速17節，在80%電量的情況下，可潛航260海里。數據顯示，S-26T使用AIP系統時，可以續航768海里，或在水下停留20天；混合使用AIP和柴電動力時，其航程可達2000海里，或航行65天。

事實上，中國也曾向泰國建議採用陸製的MWM 620等柴油發動機，但泰國仍堅持要德國MTU原廠柴油機。泰國總理帕拉育表示，若中方無法如合約內容提供，可能導致這筆軍售案失效，但他也強調，就算泰國決定不向中國購買潛艦，也不會影響到兩國關係。