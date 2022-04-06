美宣布對台23億軍售　大陸外交部：將採取堅決有利措施！

▲愛國者二型飛彈。（資料照／國防部提供）

記者鄭思楠／綜合報導

美國國防部宣布最新一波對台軍售，將派遣技術專業人員赴台提供愛國者防禦系統、相關設備與後勤支援等專業技術援助，預計總額為9500萬美元（約新台幣27億元）。大陸外交部新聞發言人趙立堅6日回應，中方將採取堅決有力措施，堅決捍衛自身主權安全利益。

據路透報導，美國五角大廈說明，此次美對台軍售案包括愛國者防空系統，以及相關設備與後勤培訓、規劃、實戰、部署、操作、維護和保養等支援。

對此，趙立堅6日在例行記者會上表示，「美國向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是『八•一七』公報規定，嚴重損害中國主權和安全發展利益，嚴重損害中美關係和台海和平與穩定，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。」

趙立堅強調，美方應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，撤銷上述對台軍售計劃，停止售台武器和美台軍事聯繫，中方將採取堅決有力措施，堅決捍衛自身主權安全利益。

大陸國台辦今日下午也對此作出回應。發言人馬曉光表示，美國向台灣售武嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八·一七」公報規定，「美方應立即糾正對台售武的錯誤行徑，停止在涉台問題上玩火。」

他接著指出，民進黨當局勾連外部勢力謀「獨」挑釁，企圖以武拒統，「拿台灣同胞血汗錢購買武器，謀取政治私利，只會把台灣同胞一步步往火坑里推。」