台南確診+23　阿妹演唱會傳播鏈6天25例...確診者還赴台東旅遊

▲台南市長黃偉哲20日公布新增個案+23，阿妹演唱會傳播鏈從4月15日累計至20日高達25例，科技廠傳播鏈17日至20日累計17例，2條傳鏈可說是台南市傳播鏈最大宗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市20日新增確診案23例，其中阿妹演唱會傳播鏈從4月15日累計至20日高達25例，科技廠傳播鏈不遑多讓，17日至20日也累計了17例，阿妹演唱會傳鏈可說是台南市傳播鏈最大宗。

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台南市長黃偉哲20日公布新增個案+23，分別為參加阿妹演唱會衍生相關個案8名38672、38673、38674、38677、38700、39294、39295、39897共8人；科技公司職場衍生個案4名39896、39900、40366、40367；小琉球旅遊團相關個案3名39296、39298、39300；軍營相關1名38675；學校個案相關接觸者1名39899、參加拳擊體驗課程而染疫1名39297及新增疫調中個案5名38678、39299、39898、40365、40368。

阿妹演唱會傳播鏈4月15日2例、16日4例、18日4例、19日7例、20日8例，累計高達25例；科技廠傳播鏈17日1例、19日12例、20日4例，累計17例，成為台南市目前的兩大傳播鏈。

阿妹演唱會傳播新增鏈8人於4月16日回台南，疫調足跡有39294於17日前往永康區大灣路亞太電信台南崑山直營門市、北區西門路四段台南蔡虱目魚專賣店；其餘共同足跡都是台北、台東旅遊史。