台鐵員工5／1不上班國道恐塞爆　國5增「匝道封閉」疏運管制

▲台鐵員工勞動節不上班，恐癱瘓當日疏運。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵員工不滿交通部送審台鐵公司化條例草案，發起「五一勞動節不加班」活動，預計將有1.2萬人參與，癱瘓當日鐵路輸運。交通部高公局表示，因應不加班抗爭，勞動節5至12時增加實施國5石碇及坪林匝道封閉等措施。

高公局表示，因應臺鐵「五一不加班」，5月1日(週日)5至12時增加封閉國5石碇及坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口，另勞動節連假前一日4月29日(週五)亦將實施國3雙向往國5及國5南向精進式匝道儀控，增加國3南深路出口及南港聯絡道前路肩開放。

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高公局表示，預估勞動節連假期間之全日交通量約95-110百萬車公里；考量宜花東地區為國內熱門旅遊景點，高速公路局研判，連假首日(週六)及次日(週日)國5南向南港系統-坪林及北向頭城-坪林均可能有長時段車多壅塞之情形。

▲勞動節連假國道實施疏運管制。（圖／記者呂佳賢攝）

勞動節連假國道疏運措施：

一、入口匝道封閉：

111年4月30日(週六)5至12時，封閉國5石碇及坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口。

二、入口高乘載管制：

111年5月1日(週日)14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。

三、入口匝道儀控：

(一)視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之匝道儀控管制。

(二)針對11處重點路段實施精進式匝道儀控。

四、開放路肩：

現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

五、國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控：

視國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。