台鐵萬人要罷工！王國材「給員工的一封信」曝：盼秉持交通人情操

▲台鐵員工發起五一不加班活動。（圖／記者姜國輝攝）

記者閔文昱／台北報導

立法院交通委員會將於周四審查台鐵公司化條例草案，台鐵企業工會不滿因而發起五一勞動節不加班抗爭活動，估有1.2萬人響應，今（19日）更決議通過啟動「民國111年端午節、中秋節、國慶日不加班」活動，恐怕連端午節、中秋節、國慶日都沒有火車可搭。對此，交通部長王國材呼籲，期盼台鐵人能秉持交通人樂於付出、志在服務的高尚情操。

王國材19日發出「給台鐵員工的一封信」，內文表示，這2年為了改善同仁的待遇，行政院與交通部也積極為台鐵同仁爭取多項福利，包括結婚、生育，都從過去只有一、兩千元，提升到2個月的薪俸，而子女的教育補助、眷屬喪葬補助也比照公務員，這都是為了慰勞同仁的辛勞，也是為台鐵留才的努力。

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王國材指出，在去年4月2日太魯閣號重大事故後，期待及要求台鐵改革的聲浪從未停歇，尤其對於在事故中失去生命旅客的家人們來說，他們永難抹滅的傷痛與殷殷期盼的呼求，讓台鐵改革成為所有交通人必須堅定履行的承諾，更是使命必達的任務。

王國材提到，台鐵同仁雖然努力，但長期背負龐大債務及行政組織體制的僵化下，台鐵的體質越來越差，業務的推展欠缺自主彈性，「我們必須找出方法解決債務問題，共同打造一個企業化經營的優質環境，為了實現這個願景，台鐵公司化是必須選擇唯一道路。」

▲交通部長王國材。（圖／記者許展溢攝）

王國材說，回顧去年至今，在研擬台鐵公司條例的同時，他也到各地去聆聽同仁的心聲及意見，儘可能將大家關切的意見加到條例草案內，並且參考日本、韓國的公司化經驗，「我了解大家擔心公司化後，會不會因為持續虧損而影響福利與權益，經過我盡力爭取，蘇貞昌院長表達全力支持，並提出三項承諾與二項保證：因歷史包袱所造成的債務政府負擔、因配合政策所產生的支出政府補貼、基礎設備建設及重大維修由政府承擔。保證員工工作、薪資、福利都不減損、保證公務員或公司從業人員身分自由選擇。每項承諾與保證都將白紙黑字明確入法，讓大家可以放心來衝刺打拚台鐵公司的美好未來。」

王國材認為，台鐵安全改革是現在進行式，在社會的期待及要求下，每天都要跟時間賽跑。未來公司組織中，地方營業處成立營運安全科，總公司成立營運安全處，董事會也設立安全委員會，另成立專責單位進行數位發展及技術研發，以追上鐵道智慧化的潮流，澈底從軟硬體改善營運安全，以符合國人期待。

王國材強調，未來台鐵公司仍是百分之百國營企業，還是交通部大家庭的成員之一，交通部會持續協助台鐵公司的發展，「我不會放棄任何機會、任何時間持續溝通討論，對於即將到來的五一勞動節，也期待所有台鐵人能秉持交通人樂於付出、志在服務的高尚情操，拿出我們最專業、最貼心的服務，讓乘客們的臉上能夠有一如往常享受火車便捷優質服務的笑容。」

據了解，台鐵企業工會今日臨時聯合理事會決議通過，正式啟動「民國111年端午節、中秋節、國慶日不加班」活動，各地區分會開始預備簽署作業。工會強調，不反對台鐵改革及公司化，但交通部草率通過草案送審，要求撤回草案、重新協商，再送立法。

▼王國材「給台鐵員工的一封信」。（圖／讀者提供）

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