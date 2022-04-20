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大陸 大陸焦點 特派現場

鍾南山認為「動態清零不能長期維持」　呼籲有序開放

▲中國工程院院士、呼吸病學專家鍾南山。（圖／CFP）

▲大陸工程院院士、呼吸病學專家鍾南山。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸疫情反撲，外界開始出現質疑聲音，認為「動態清零」、「零感染」不可能實現，甚至嚴重衝擊經濟。大陸工程院院士鍾南山日前指出，「動態清零」不能長期維持，中國需要有序重新開放，讓社會及經濟發展恢復正常。上海財經大學公共經濟與管理學院院長劉小兵也促科學防疫，呼籲縮短封控期。

鍾南山在「國家科學評論」（National Science Review）發表文章指出，動態清零不能長期維持，大陸需要有序重新開放，讓社會及經濟發展恢復正常，並適應全球重新開放。文章又為有序重開提出多項建議，包括以省時省力省資源的抗原快速測試作為社區檢測的首選，以及加強大陸疫苗接種率和加快研發針對性的藥物等。

全國人大代表、上海財經大學公共經濟與管理學院院長劉小兵也促科學防疫，提出《關於進一步提高全國防疫工作科學性的建議》。他指出，Omicron病毒潛伏期已縮至3至4天，「封控期仍機械地照搬以往，有的部門還層層加碼」，排隊做核酸，導致病毒更易傳播；一人確診或疑似就對整棟樓、整個小區甚至整座城市封控，「做法加劇恐懼心理，引發大量人道主義災難。」

劉小兵還提出多項呼籲，包括重視防疫政策可能帶來的次生災害，在宣傳上不要妖魔化病毒，「賦予下級決策者和執行者因地制宜、權衡利弊的權力」，對防疫過度造成重大次生災害者問責。

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