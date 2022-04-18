路況不熟車輪卡水溝　東港警伸援手助駕駛脫困

▲東港警分局東港派出所副所長王天佑、警員黃光輝協助郭男自小客車脫困。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新園鄉郭姓男子，駕駛自小客車東港購物，因路況不熟，迴轉時車輪卡在排水溝，動彈不得，東港警方獲報，立即聯絡拖吊車業者前來救援，並與民眾合力先推車輛推上路旁，以利拖吊作業，讓他很感激。

東港警分局東港派出所副所長王天佑、警員黃光輝2員，於日前執行巡邏勤務時，接獲郭姓男子報案稱駕駛自小客車受困無法行駛，需要警方的協助。

警方立即趕到現場協助，經了解，郭男駕駛自小客車從新園鄉至東港鎮購物，疑因路況不熟，於東港鎮共和社區內道路迴轉時不慎駛入路旁水溝卡住，當時焦急且不知如何是好，只好求助警方。

員警了解後立即聯繫轄內拖吊業者到場進行拖吊，並與在場民眾協助推拉將該自小客車推上道路以利拖吊，成功幫助將車輛吊起，他非常感謝警方視民如親，在艷陽天下揮汗如雨仍積極幫他的忙，讓他感激在心頭。

東港警分局長張世儒嘉勉王、黃2員即時救援民衆的善行，並表示，警察工作除了治安、交通外，更應秉持「身在公門好修行」的理念，服務態度「好要更好」，同仁在任何一個工作崗位，不論是受理任何案件，都是警察工作，只要多用點心，都能為社會貢獻付出，獲得民眾的肯定。