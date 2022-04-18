　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

路況不熟車輪卡水溝　東港警伸援手助駕駛脫困

▲東港警分局東港派出所副所長王天佑、警員黃光輝協助郭男自小客車脫困。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港警分局東港派出所副所長王天佑、警員黃光輝協助郭男自小客車脫困。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新園鄉郭姓男子，駕駛自小客車東港購物，因路況不熟，迴轉時車輪卡在排水溝，動彈不得，東港警方獲報，立即聯絡拖吊車業者前來救援，並與民眾合力先推車輛推上路旁，以利拖吊作業，讓他很感激。

▲東港警分局東港派出所副所長王天佑、警員黃光輝協助郭男自小客車脫困。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港警分局東港派出所副所長王天佑、警員黃光輝協助郭男自小客車脫困。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

東港警分局東港派出所副所長王天佑、警員黃光輝2員，於日前執行巡邏勤務時，接獲郭姓男子報案稱駕駛自小客車受困無法行駛，需要警方的協助。

警方立即趕到現場協助，經了解，郭男駕駛自小客車從新園鄉至東港鎮購物，疑因路況不熟，於東港鎮共和社區內道路迴轉時不慎駛入路旁水溝卡住，當時焦急且不知如何是好，只好求助警方。

員警了解後立即聯繫轄內拖吊業者到場進行拖吊，並與在場民眾協助推拉將該自小客車推上道路以利拖吊，成功幫助將車輛吊起，他非常感謝警方視民如親，在艷陽天下揮汗如雨仍積極幫他的忙，讓他感激在心頭。

東港警分局長張世儒嘉勉王、黃2員即時救援民衆的善行，並表示，警察工作除了治安、交通外，更應秉持「身在公門好修行」的理念，服務態度「好要更好」，同仁在任何一個工作崗位，不論是受理任何案件，都是警察工作，只要多用點心，都能為社會貢獻付出，獲得民眾的肯定。

►家裡的保鮮盒該換新了，康寧整組才688元！

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
徐小可嗆陳時中惹議　阿Ben樂團道歉了！「捐收入給疾管署」
結帳多1200元「竟被擅自加量」　店家神扯回覆他氣炸！
快訊／高等法院「法官確診」！　緊急大清消
校長性侵13女學生誕9孩　慘遭「轟爆心臟死亡」
本土+1390例　全台17縣市足跡一次看
IG長髮妹「下衣失蹤」被上銬！　遭警方逮捕
吳宗憲PCR出爐！《小明星》嘉賓確診　他急打第3劑莫德納
快訊／富邦產4張「防疫保單」提前喊停！　下架時間曝
快訊／丁小芹現身了！　假釋出獄重獲自由
余皓然校花女兒返台隔離中！　出國8個月回家了
快訊／19縣市都有確診！　本土1390「新北暴增至500人」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

東少警及少輔會前進校園及社區　執行「毒品防制知能」宣導

桃園環保局持續督促美福加快清廢　曝4種求償方式

路況不熟車輪卡水溝　東港警伸援手助駕駛脫困

屏東枋寮8旬阿北外出散步　暈眩跌倒起不了身…警急救援

全國鄉土歌謠比賽　屏東縣南榮國中「特優三連霸」

遇疫情延賽　竹市全中運自行車、射箭依舊紅不讓

嘉市警推動自願捺印指紋建檔服務　守護身心障礙者防走失

誤踩碎裂玻璃腳底大失血　南消六大隊「戰術止血帶」成功救命！

少子化國安危機！　台南藍軍問市府刺激生育可否比照抽獎送房子

善心企業捐贈復康巴士　黃偉哲感謝造福台南弱勢與長者

大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽

關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

超怕蟲！朋友抓一隻拋過去　他歌唱到一半崩潰尖叫閃躲

張惠妹扛壓力大哭：不後悔回小巨蛋　「蛋蛋比較脆弱」唱完12場辛苦了！

三寶綠燈亮才打方向燈 後方駕駛大怒飆髒話！

廖老大為20歲兒比賽噴5000萬！　頻撞車再三勸：當運動在開就好

2NE1合體了！全場合唱《I AM THE BEST》　Dara經典「直立爆炸頭」嗨到鞋子不見XD

東少警及少輔會前進校園及社區　執行「毒品防制知能」宣導

桃園環保局持續督促美福加快清廢　曝4種求償方式

路況不熟車輪卡水溝　東港警伸援手助駕駛脫困

屏東枋寮8旬阿北外出散步　暈眩跌倒起不了身…警急救援

全國鄉土歌謠比賽　屏東縣南榮國中「特優三連霸」

遇疫情延賽　竹市全中運自行車、射箭依舊紅不讓

嘉市警推動自願捺印指紋建檔服務　守護身心障礙者防走失

誤踩碎裂玻璃腳底大失血　南消六大隊「戰術止血帶」成功救命！

少子化國安危機！　台南藍軍問市府刺激生育可否比照抽獎送房子

善心企業捐贈復康巴士　黃偉哲感謝造福台南弱勢與長者

莫蘭迪色可愛音響　在浴室開個人演唱會

徐小可逆時中惹議　阿Ben樂團道歉「捐演唱會10%收入給疾管署」

俄艦莫斯科號沉沒「悽慘入海畫面」疑曝光　1分鐘片吸6萬網友觀看

東少警及少輔會前進校園及社區　執行「毒品防制知能」宣導

川寶科技1同仁確診！　全體同仁快篩均陰性

屏東女做臉變蜂窩性組織炎！美容師沒消毒「工具不乾淨」判賠22萬

林氏璧／兒童打莫德納安全嗎？比照青少年隔12週再接種

疫情升溫有感！郭昱晴突罵「混蛋病毒」喊話：要對抗的是病毒不是人

孫可芳燦笑放閃男友　甜像「拔絲地瓜」一樣有味道

客廳風水影響甚遠！　盤點5妙招「改出旺運客廳」

地方熱門新聞

大甲媽回鑾攤販哀：遊客少了7成

大甲媽回鑾深夜11點抵鎮瀾宮安座

連千毅與鳳梨叔鼠同台為粉絲簽名

阿嬤騎電動車半路「刁車」　警服務到家揪甘心

接駕大甲媽　爆乳舞魅孃讓人好害羞

隱身夜間潮間帶海味　漁民摸黑捕「猴水仔」

澎1男確診「CT值14.5病毒量高」

何欣純跨區海線掃街輔選林佳儀

中華跆拳道代表隊韓國參賽　台中伴手禮業者齊聲加油

「戰術止血帶」成功救命

大甲媽回鑾警重兵佈署防搶轎

「金門古寧儲能系統」動土

電視名人陪掃街　張碩芳拚桃初選

少子化國安危機可否比照抽獎送房子

更多熱門

相關新聞

8旬阿北外出散步　暈眩跌倒起不了身枋警急救援

8旬阿北外出散步　暈眩跌倒起不了身枋警急救援

枋寮鄉8旬阿北外出散步，突來一陣暈眩後重心不穩跌倒，爬不起來，枋寮員警獲報前往處理，由於天氣炎熱，在等待救護車同時，先將他扶到陰涼處休息，再聯絡他的家人，貼心的服務，讓他及家人都感到很窩心。

三線一警官索賄　判刑11年定讞

三線一警官索賄　判刑11年定讞

幼犬遭打斷四肢　棄水溝8處骨折

幼犬遭打斷四肢　棄水溝8處骨折

雙門跑車冒煙！路跑男機警拉出女駕駛

雙門跑車冒煙！路跑男機警拉出女駕駛

屏東3歲女童摔落樓梯亡　真相是繼父把她打死

屏東3歲女童摔落樓梯亡　真相是繼父把她打死

關鍵字：

東港警察自小客車車輪水溝

讀者迴響

熱門新聞

只有7天！7-11悄推出「隱藏好康」快取貨

徐小可夫妻直播暴怒了！他飆罵2點反嗆

月入10多萬！癡情老闆娘嫁給初戀　竟命喪合歡山

即／自強號列車的蛇抓到了！又粗又長但很乖

陳芳語認了分手超偶男友！2年戀情斷原因曝光

牛排婚禮「胡椒、大蛇丸都沒到」遭疑不合

13歲女兒被俄兵看上　媽當俄軍性奴救女

連4日破千！本土+1390「再創新高」

6～11歲打莫德納家長轟爆！ICU醫「1句話破盲點」

19縣市都有確診！本土1390「新北500最多」

《黑澀會》MeiMei消失8個月變這樣！

「佐證畫面十分明確」聯盟依規定嚴懲

他上班第一天斷脖慘死　貨梯急墜畫面曝

自強號列車上有蛇　台鐵急疏散旅客「到宜蘭站後抓蛇」

陸媒酸台灣還能吃什麼？　網秀美食接龍：上海人呢

更多

最夯影音

更多
大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽

大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽
關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面