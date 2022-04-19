三歲女娃外婆家玩找不到回家路　潮州暖警細心查訪協助返家

▲潮州警分局竹田分駐所警員蔚印箴幫女童找到家人 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

3歲女娃到屏東縣竹田鄉外婆家玩，獨自外出，卻找不回家的路，在路邊徘徊，潮州警分局竹田分駐所員警獲報前往處理，在附近持續打聽，終於打聽到外婆家的親友，聯絡到分駐所帶回，讓家屬很感謝。

竹田分駐所警員蔚印箴日前擔服交通稽查勤務時，接獲民眾通報於竹田鄉屏85線信實路段有迷失兒童，警方趕緊馳赴現場，發現一名女童於該路段徘徊，滿頭大汗，蔚員細心給她面紙擦汗及礦泉水解渴，並耐心溝通後瞭解，得知她姓蘇，年約3歲，家住竹田鄉二崙村，因為在外婆家附近玩，不慎跑遠了才不知如何返家。

警方擔心發生危害遂即帶返所照顧，再往她徘徊路線打聽，終於找到她外婆家親屬，其叔叔立即至分駐所領回女童，並感謝警方熱心照顧女童並協助找到親友。

潮州警察分局長簡彥匡表示，3-6歲前幼兒最容易走失，大多數情形都是家長一時疏忽讓孩童離開自己視線，走失當下通常家屬與孩子都會慌張地到處尋找對方，家長平時可告訴孩子如果走失時先在原地等待；另外，家長若發現孩子走失可就近至派出所求助，警方會動員全力協尋，分擔家屬內心焦慮，同時也需要熱心民眾向警方通報迷失兒童，盡早讓每個走失的孩子與家人相聚。