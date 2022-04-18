東少警及少輔會前進校園及社區　執行「毒品防制知能」宣導

▲東少警及少輔會攜手前進校園及社區，執行「毒品防制知能」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局基於「預防犯罪於先」之觀念，為有效防制毒品入侵校園及社區，遂結合台東縣少年輔導委員會主動聯繫各級學校及社區團體舉辦多元化宣導活動，使反毒觀念更貼近民心，並將「向毒說不、脫癮而出」拒毒行動札根於每個角落，落實建構友善通報網絡，打造安心無毒環境。



近年，因社會生活型態的改變，毒品種類推陳出新，新興或混合式毒品威脅日益嚴重，台東縣警察局為防制毒品入侵校園並逐出社區，考量現今毒品型態千變萬化，像是偽裝成零食、飲品等，更可怕的是混合了多種成分不明的毒品，甚至有的還填充劣質假毒品，食用後都有喪命的可能，遂與台東縣少年輔導委員會主動聯繫各級學校及社區團體，舉辦「毒品防制知能」扎根計畫宣導活動，並將重點聚焦於新興毒品氾濫的問題，宣導中除了介紹毒品種類及相關罰則外，更以實際案例及有獎徵答等互動方式傳達反毒知識，強化學生及民眾法治觀念，期待除了能提升個人反毒意識外，更能勇於拒毒，防止毒品入侵人生。



台東縣警察局為了執行多元化反毒宣導工作，少年警察隊組長邱貞菊於日前至「教育電台」接受主持人徐恩容在「波麗士筆記」節目中專訪，特別針對「毒品防制知能」扎根計畫內容及目前執行校園4場次及社區2場次宣導情形，與聽眾在空中進行分享及交流。並呼籲，毒販將不明成分毒品混充咖啡包或奶茶包等態樣包裝販售，目的是吸引青少年的目光及好奇心，讓人放下戒心，引誘吸毒，因此需隨時提高警覺，注意自身的安全，並勇敢拒絶來路不明的藥物、飲料或食品，切勿因為好奇或他人慫恿而嘗試。