苗栗+16！工廠群聚增3移工　好樂迪、麥當勞、全聯列足跡

▲苗栗縣政府說明20日新增16例確診，同時公布5鄉鎮、33處足跡疫調。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

中央疫情指揮中心20日公布，苗縣新增16例本土確診案例（移工3例），其中8例為居隔期滿或匡列採檢確診， 8例為因症狀、有足跡重疊、持簡訊或有染病疑慮者至醫院採檢確診。新增16例中，有9位男性、7位女性，年齡分布於22-67歲，Ct值在15.3-33.1之間，症狀以喉嚨痛、咳嗽、發燒為主。

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苗縣府衛生局指出，20日確診16例中，分布地區為竹南鎮9例、頭份鎮3例、後龍鎮2例、三義鄉1例、卓蘭鎮1例，目前均安排收治醫院或集中檢疫所治療中。相關足跡如附件，所涉本縣公共場域足跡已完成清消，請鄉親安心，疫調持續進行中。

另外，19日李綜合、重光、慈祐醫院PCR採檢站共採檢1138 人，2人陽性、其他陰性。因應社區感染風險增加，篩檢站持續開設，時間地點為4月20-22日上午8點至中午12點及下午1點至下午5點，於竹南鎮大厝里活動中心常設3天，由為恭醫療團隊進駐；另於大千醫院及李綜合醫院急診室旁開設篩檢站時間地點為4月20日下午2點至晚上6點，呼籲與確診者足跡重疊的民眾來免費篩檢PCR。

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