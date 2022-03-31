學測太難！申請入學「台大醫58級分過一階」創歷年最低

▲台大申請入學第一階段結果出爐。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學申請入學第一階段結果今天（31日）出爐，台灣大學指出，今年因學測難度增加，有考生4科58級分就通過台大醫學系一階篩選，這是醫學系採計4科以來首次有考生以58級分通過一階篩選，等於是4年來新低，而今年台大最熱門科系為資工與電機系，都有近400人報名。

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▲台大申請入學第一階段結果出爐。（圖／記者許敏溶攝）

台大註冊組主任李宏森指出，今年台大申請入學招生名額為1750人，共有1萬2782人次報名，較去年減少約700人次，而通過一階篩選為5138人次，較去年略降74人次，而今年台大最熱門科系為資工與電機系，各有393人、387人報名，但資工系去年高達735人報名，今年報名人數幾乎腰斬。

不過，李宏森分析，資工系依舊很熱門，原本招收66名額，一階篩選預計篩選165人，但有393人報名，人數是台大各科系最多人，最後超篩達187人，其中有70人是3科45分滿級分；電機系也絲毫不遜色，預計招收88人，一階篩選名額為220人，但387人報名，最後超篩達222人，其中有79人為3科45分滿級分。

▼台大註冊組主任李宏森。（圖／記者許敏溶攝）

至於台大醫學系部分，李宏森表示，因為今年學測較難，醫學系預計招收50人，一階篩選名額為100人，但有209人報名，最後超篩達129人，其中4科滿級分為46人，其餘83人為48到49級分，而4科58級分通過台大醫學系一階篩選，也是歷年新低。

通過第一階段篩選考生，接著就是二階甄試，但今年因為考招制度變更，二階甄試時間往後延約一個月，台大預計5月5日到10日報名，5月19日到29日進行甄試，李宏森提醒考生，要記得依照規定時間報名。

由於今年是108課綱實施後的首屆考生，李宏森指出，除了要在規定時間內將相關資料上傳，也要注意注意報名時間，而教育部有請各大學準備書面資料準備指引，台大也有製作，考生可到台大招生網站「申請入學書面資料準備指引」，可看到各學系相關要求，例如台大資工系參採審查資料項目，包括修課紀錄、書面報告、實作作品、高中自主學習計畫與成果等。

