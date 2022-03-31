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申請入學一階放榜　東山三人幫瞄準台大醫「曝英文最棘手」

▲▼東山高中許華翔、朱蘇彥、汪若倢（由左至右）等三人，瞄準台大醫學系。（圖／東山高中提供）

▲東山高中許華翔、汪若倢、朱蘇彥（由左至右）等三人，瞄準台大醫學系。（圖／東山高中提供）

記者許敏溶／台北報導

111學年度大學申請入學今天（31日）公告第一階段甄選結果，台北市東山高中成果豐碩，個人申請共有192人次通過頂大（醫學系、台大、成大、政大、清大、陽明交大）一階門檻，而連同繁星推薦，共3人通過台大醫學系第一階段，其中汪若倢因幼時母親癌逝，由父親一手帶大，深深影響他而立下懸壺濟世的心願，希望減少類似憾事再度發生。

▲▼東山高中許華翔、朱蘇彥、汪若倢（由左至右）等三人，瞄準台大醫學系。（圖／東山高中提供）

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▲今年東山高中個人申請共有192人次通過頂大（醫學系、台大、成大、政大、清大、陽明交大）一階門檻。（圖／東山高中提供）

東山高中今年共有許華翔、朱蘇彥、汪若倢等3人通過台大醫學系第一階段，其中許華翔還是滿級分，而三位學生就讀醫科的動機各有不同，但他們為了達成目標而展現出來的毅力、決心卻是一致的。

東山高中表示，汪若倢因幼時母親癌逝，由父親一手帶大的關係，深深的影響了她，也立下懸壺濟世的心願，希望減少類似憾事再度發生；朱蘇彥的父母從事醫療相關行業，對他啟蒙很重要，而國中時因親人罹癌，治療時因抗藥性所產生副作用的情形令他十分震撼，從而立定志向從醫減少病患痛苦；另許華翔則因自身皮膚問題，也想從醫深入研究，進而造福同受病痛所苦的患者。

不過，即使3人通過台大醫學系第一階段，但談到準備考試時最棘手科目，三人異口同聲都說是「英文」。

東山高中表示，雖然英文很難，但這是醫學系必備技能，許華翔、朱蘇彥、汪若倢三人都找到克服方法，就是「勤背單字」，但在繁重課業壓力下，要找到大量時間十分困難，沒想到去年5月開始一直到9月因為疫情而進行遠距教學，卻成為搶救英文的「黃金時間」，三人不約而同利用這段時間，把7000個單字反覆背誦到滾瓜爛熟，也讓模考級分從11到12級提升到15級，其中汪若倢因學測粗心而未達滿級分，但自我要求高她，二月時就去報考多益，得到910分，為的是證明自己能力。

至於這次被譽為史上最難的數A，三人都認為，學習數學最重要的是跟著老師的腳步，扎實的把每一題做好練習，也不必去補習，題目要做到十分熟練才行。

►寵毛孩必備這件超級好物！

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