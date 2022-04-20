陳時中喊「自主應變」遭批只會報數　蔣萬安：政府責任是解決問題

記者呂晏慈、徐政璿／台北報導

本土疫情確診數連日破千，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前稱「請民眾自主應變」，遭輿論炮轟，不過陳20日受訪不認失言，強調「自主應變，我們已經講很久了」，每個人都有防疫責任，遭國民黨台北市議員徐巧芯批評現在有陳時中的「自主應變」，政府難道只剩下每日報數的功能？對此，國民黨立委蔣萬安受訪批評，政府的責任是要解決問題，不要讓民眾感覺好像要自求多福，呼籲中央進快盤點兒科醫療資源、簡化送醫流程、訂定兒童就醫指引，「這時候如果再參雜很多政治考量，我想都不是民眾可以接受的」。

▲國民黨立委蔣萬安。（資料照／記者陳家祥攝）

蔣萬安今天上午受訪說，大家現在非常關注每天的確診數字都破千，甚至指揮中心也講接下來可能破萬，很多民眾認為，指揮中心應該盡快思考是否要調整「確診者的接觸者」隔離政策，盡快參照國外案例及經驗，以增加快篩頻率，逐步取代嚴格的隔離作法；舉例來說，接觸者要隔離十天，是否能調整為快篩一次、兩天後再篩一次，陰性者就進行「加強版自主健康管理」。

至於陳時中昨天稱現在確診人數多，民眾要「自主應變」，蔣萬安批評，「政府的責任，是要解決問題，而不是讓民眾感覺好像要自求多福」，昨天看到一位2歲孩子不幸離世，大家都感到非常心痛、沈重，其實Omicron在國外相關數據上，對於5歲以下的孩子，造成的影響可能更大，接下來中央應該趕快盤點兒科醫療資源是否足夠，趕快簡化相關送醫流程，並儘快訂出兒童就醫指引，讓孩子一但發生緊急狀況，家長能夠有清楚SOP可以遵循，也要更快速、更有效率搶下黃金時刻，進行即刻救援。

蔣萬安說，現在疫情當前，真的不要有太多政治考量，「我們都不希望看到憾事發生，問題出現，我們就趕快面對」，他身為家長，希望能清楚知道如果發生確診、孩子染疫該怎麼做？第一時間要通知哪個單位？流程是否能夠加快？希望接下來不要再有任何憾事發生，這是大家共同的目標，不應該再參雜任何政治考量及政治口水。

媒體問及，疫情當前，陳時中競選團隊似乎已經在運作，會不會覺得這時間點還在想選舉？蔣萬安說，「我一再強調，在疫情當下民眾最關心的，是到底政府準備好了沒？有沒有很明確的SOP，讓民眾有所依循？這時候如果再參雜很多政治考量，我想都不是民眾可以接受的」。