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解放軍海軍055驅逐艦無錫艦亮相　青島服役護衛遼寧號航母

▲解放軍055型驅逐艦，舷號為104的無錫艦。（圖／翻攝人民海軍）

▲舷號為104的無錫艦出現在解放軍海軍73週年紀念日來臨前的宣傳片中。（圖／翻攝人民海軍）

記者魏有德／綜合報導

解放軍海軍成立73週年紀念日即將到來之際，「人民海軍」官方微博昨（19）日透過5支短片介紹海軍下轄水面艦艇、潛艇、岸防、海軍陸戰隊和海軍航空兵等5大軍種，其中，水面艦艇部隊短片中出現最新一艘055型驅逐艦的畫面，這艘舷號為104的驅逐艦便是3月12日於青島入列的「無錫艦」，也是無錫艦首度在公眾視野中現身。

▲解放軍055型飛彈驅逐艦「南昌艦」(圖／CFP）

▲解放軍海軍首艘055型飛彈驅逐艦「南昌艦」(圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，隨著舷號為104的055型驅逐艦亮相，至今，海軍已有4艘萬噸大驅公開露面。2020年1月12日，海軍055型驅逐艦首艦南昌艦歸建入列儀式在青島某軍港碼頭舉行。南昌艦的入列，標誌著中國海軍驅逐艦實現由第三代向第四代的跨越。

據了解，無錫艦舷號為104，但並非055型四號艦，而是七號艦，按下水時間排序，無錫艦排名第七。此外，無錫艦是055型驅逐艦中服役最快的一艘艦，它從2020年5月9日下水到2022年3月服役，過程未滿23個月。

外界分析，無錫艦在青島入列，應該隸屬於解放軍海軍驅逐艦第一支隊，這也是海軍成立最早的驅逐艦支隊，過往從蘇聯引進的4艘07型驅逐艦均列編於該支隊。此外，055型南昌艦（101）、拉薩艦（102）、鞍山艦（103）和無錫艦（104）先後加入該支隊，將肩負起保障護衛遼寧號航母的重任。

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