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創陸首度新機配新發動機　殲-35攜鋸齒噴口渦扇-19亮相

▲▼大陸下代艦載機殲-35再次亮相，其攜帶鋸齒形的發動機尾噴口，推斷應該是用上全新中推「渦扇-19」。（圖／翻攝自Facebook／婷婷看世界）

▲大陸下代艦載機殲-35再次亮相。（圖／翻攝自Facebook／婷婷看世界）

軍武中心／綜合報導

大陸下代艦載機的發展備受矚目，近日各大軍事網站最新曝光一架綠皮帶彈射牽引桿起落架的殲-35照片，其中最引發討論無疑是其發動機尾噴口明顯成鋸齒形，外界推斷應該是用上全新中推「渦扇-19」，代表該款發動機已具有一定的可靠性。

隨著過去不斷釋出的消息顯示，殲-31成為大陸下代艦載機已是呼之欲出，除了先在2021年6月先被拍攝到現身武漢航母樓外，同年11月大陸更透過北京航空航天大學的一張演講活動海報，直接介紹孫聰為新一代艦載戰鬥機（殲-35）型號總設計師，官宣了該隱身艦載機的正式命名。

從最新的照片可看見殲-35和過去曝光的試飛照一樣披著綠皮，但此次靜置還展示該機倒開式的座艙蓋和帶彈射牽引桿的起落架。有軍迷特別和殲-31相比指出，殲-35明顯座艙後機背抬高，可達到減阻、增加內油空間的效果，而艙蓋為減少該處結構空間的擠壓，因此改為倒開式、也就是前翻蓋的設計。

▼大陸軍迷仔細分析殲-31和發展為艦載機的殲-35，兩款戰機設計差異。（圖／翻攝自微博／塔什蒙貢星系）

▲▼大陸軍迷仔細分析殲-31和發展為艦載機的殲-35，兩款戰機設計差異。（圖／翻攝自微博／塔什蒙貢星系）

當然這次亮相的鋸齒形發動機尾噴口成了最大亮點，推斷很有可能就是傳聞已久的渦扇-19。《新浪軍事》曾指出，渦扇-19總體設計、結構與美國F414發動機基本上相同，是一款推重比達到11，推力在11噸以上的新型發動機，其一旦能達到12噸的推力，那2台發動機就能有24噸推力，代表至少可以支援解放軍海軍戰機35噸的起飛重量。

外界過去認為渦扇-19就是為了配套殲-31問世，而上述數據便能讓殲-31達到約1500公里的作戰半徑，就算攜帶4枚反艦飛彈和6枚空對空飛彈的重量，仍能擁有約800公里的作戰半徑，同時再配合射程達到400公里的反艦飛彈，該機打擊範圍能達到1200公里左右。

有分析指出，這次以殲-31為基礎發展的下代艦載機殲-35配上渦扇-19，顯示該款發動機發展進度非常快。過去新機還處於驗證測試階段，都會使用成熟且可靠性較高的發動機，這次新機直接配新發動機應該為大陸首次，說明渦扇-19的成熟度已相當高，非常值得期待。

▼大陸國產新一代渦扇中推已在2019年曝光，從照片中其噴口鋸齒若隱若現，當時外界認為這就是傳聞已久為殲-31配置的渦扇-19。（圖／翻攝自新浪軍事）

▲▼大陸國產新一代渦扇中推在2019年曝光，從照片中其噴口鋸齒若隱若現，外界認為這就是傳聞已久為殲-31配置的渦扇-19。（圖／翻攝自新浪軍事）

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