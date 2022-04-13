連3天6架次飛塞爾維亞送貨　解放軍秀運-20遠程戰略投送能力

▲運-20大型運輸機。（圖／翻攝自大陸軍網）

軍武中心／綜合報導

中國向世界展示戰略空運能力，運-20大型運輸機被發現已連續3天飛抵歐洲國家塞爾維亞，疑似運載「紅旗-22」中遠程防空導彈出口型的FK-3防空導彈系統。值得注意的是，3天的行動皆是同時以6架運-20所組成的大編隊進行運送，已創下該機同時赴海外執行任務紀錄，展現解放軍對大型運輸機的編組能力。

據了解，此次運-20飛行至少經過土耳其、保加利亞等2個北約成員國的上空，最後抵達塞爾維亞進行交付。目前兩國雖未詳細公開交易內容，但中國官方11日已證實了上述行動，外交部發言人趙立堅表示，為落實中國和塞爾維亞雙邊合作計劃，中方近日派遣空軍運輸機向塞爾維亞運送常規軍事物資，同時強調，這是中塞雙方年度計劃內合作項目，與當前的局勢毫無關係。

▲2020年2月13日共計有6架運-20馳援武漢新冠肺炎疫情。(圖／翻攝自大陸網站)

有觀察發現，這次行動過程中運-20攜帶了熱焰彈等對抗設備，以防途中面臨某種程度上的威脅。《戰爭地帶》（The Warzone）則引述專家說法稱，中國展現日益增長的全球影響力，往後的野心與企圖更值得關切，「運-20的出現著實令人感到驚訝，因為他們是集體飛行，而非一系列單機飛行。」

多名大陸軍事專家也同樣關注到此次是6架運-20所組成的大編隊，傅前哨對《環球時報》表示，6架運-20同時赴海外執行任務是創紀錄的，標誌著中國空軍在遠程戰略投送能力上的重要提升。首先飛行肯定要經過很多國家，這需要進行大量的協調工作，同時該機也需要轉場落地加油，這檢驗大型運輸機遠程跨洲飛行維修保障的的能力。

另一名軍事專家宋忠平則指出，與單機起降不同，大批次起降本身就是投送能力的體現。首先，6架飛機同時起降展示出大型運輸機的編組能力；其次，在航線申請上相對複雜，協調工作量很大，這樣大機組編隊和航線途徑國家的協調工作至少應該在半年前就啟動；第三，在轉場過程中隨行技術保障也需要配套才行。

當然這次運-20的運輸行動，完成中國現代化防空系統首次出口到歐洲國家的任務。公開資料顯示，FK-3防空導彈系統是中國航天科工集團研製的全天候中遠程地空導彈系統，該型導彈沿用大量「紅旗-22」中遠程防空導彈的技術，射程為5至100公里，射高為50到2萬7000米，可攔截固定翼飛機、巡航導彈、武裝直升機，還具有攔截反輻射導彈等戰術空地彈能力，可在複雜電磁環境條件下作戰。

▼展示於2016年珠海航展的紅旗-22中距防空導彈。（圖／翻攝自微博/烽火議軍情）