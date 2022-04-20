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爸轉頭1秒！2歲兒臉瞬間被「養8年愛犬」撕裂　媽：再也不敢養狗

記者李振慧／綜合報導

英國一名2歲男童在家和寵物犬玩耍時，爸爸只是剛好轉頭1秒鐘，原本友善的寵物犬突然發動攻擊，差點把男童的整張臉扯掉，在鼻子和臉上都留下恐怖撕裂傷，家人坦言以後再也不敢養狗，已將寵物犬交由警方安置。

來自西密德蘭郡瓦索耳(Walsall)的35歲女子茱蒂(Jodie Griffiths)表示，事發時她正在上班，突然接到丈夫格里菲斯(Daniel Griffiths)電話，對方說家中寵物犬暴雪(Blizzard)突然咬了2歲兒子羅密(Romy)，回頭發現兒子被咬得滿臉是血，而發動攻擊的狗原本是兒子最好的朋友。

茱蒂表示，孩子們當時在前廳玩飛機玩具，狗則趴在椅子上睡覺，老公起身想去廚房時，才剛轉頭就聽到兒子發出慘叫聲，「直到做完手術我們才知道，兒子下巴骨折、鼻子被咬裂、還被扯掉3顆牙齒」。

這對父母表示，已經飼養暴雪長達8年，一直很溫馴從來沒攻擊過人，猜測可能是被兒子在玩的飛機玩具嚇到，雖然當局允許他們繼續飼養，但再也無法回到從前，「牠是一條很溫柔的狗，可是我再也無法信任牠待在孩子身邊，也無法再信任任何狗」，希望他們的故事能呼籲所有主人，要隨時注意孩童與寵物犬相處狀況，以免發生憾事。

▼女子希望能警惕主人們，即使是信賴的寵物也可能發動攻擊。（圖／示意圖／達志影像）

▲▼寵物,狗,孩童,男童,主人。（示意圖／達志影像）

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