爸轉頭1秒！2歲兒臉瞬間被「養8年愛犬」撕裂　媽：再也不敢養狗

Mother-of-eight shares horrifying pictures of her son, 2, whose face was ripped to shreds after being attacked by the family's 'soft' Staffordshire Bull Terrier Cross who was his 'best friend'

via https://t.co/NnhIRvXp0L https://t.co/JNCkFmoCk4 — Antoinette (@Antoine34607679) April 19, 2022

記者李振慧／綜合報導

英國一名2歲男童在家和寵物犬玩耍時，爸爸只是剛好轉頭1秒鐘，原本友善的寵物犬突然發動攻擊，差點把男童的整張臉扯掉，在鼻子和臉上都留下恐怖撕裂傷，家人坦言以後再也不敢養狗，已將寵物犬交由警方安置。

來自西密德蘭郡瓦索耳(Walsall)的35歲女子茱蒂(Jodie Griffiths)表示，事發時她正在上班，突然接到丈夫格里菲斯(Daniel Griffiths)電話，對方說家中寵物犬暴雪(Blizzard)突然咬了2歲兒子羅密(Romy)，回頭發現兒子被咬得滿臉是血，而發動攻擊的狗原本是兒子最好的朋友。

茱蒂表示，孩子們當時在前廳玩飛機玩具，狗則趴在椅子上睡覺，老公起身想去廚房時，才剛轉頭就聽到兒子發出慘叫聲，「直到做完手術我們才知道，兒子下巴骨折、鼻子被咬裂、還被扯掉3顆牙齒」。

這對父母表示，已經飼養暴雪長達8年，一直很溫馴從來沒攻擊過人，猜測可能是被兒子在玩的飛機玩具嚇到，雖然當局允許他們繼續飼養，但再也無法回到從前，「牠是一條很溫柔的狗，可是我再也無法信任牠待在孩子身邊，也無法再信任任何狗」，希望他們的故事能呼籲所有主人，要隨時注意孩童與寵物犬相處狀況，以免發生憾事。

▼女子希望能警惕主人們，即使是信賴的寵物也可能發動攻擊。（圖／示意圖／達志影像）