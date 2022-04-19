主人明明說可以！6歲男童路邊摸狗　鬥牛犬突然抓狂攻擊畫面曝光

▲鬥牛犬突然咬住男童。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

澳洲黃金海岸一名6歲男童與爸爸在咖啡館外時，路過一條英國鬥牛犬，雖然有獲得主人許可才摸狗，然而溫馴小狗卻突然對他發動攻擊，緊緊咬住他的腿，嚇得想逃跑時還被咬住手臂，留下13公分長、寬2.5公分超深傷口。

事件17日上午8時發生在可倫賓(Currumbin)一間咖啡店，店外監視器拍到，6歲男童泰迪(Teddy)上前想摸摸鬥牛犬，然而鬥牛犬卻突然咬住他的腿，後來還想把他撲倒，狠狠咬住手臂不讓他逃。

泰迪的父親布拉切克(Andy Bracek)表示，看到狗撲上來時，他原本以為只是在玩，結果聽到兒子尖叫聲才察覺不對勁，即使後來把兒子抱在身上保護，鬥牛犬竟然還在發動攻擊，主人試圖用牽繩牽制但沒有辦法。

泰迪因為手臂被留下可怕傷口，需要送醫縫針。布拉切克憤怒表示，兒子在摸狗之前明明有經過主人同意，主人強調沒有問題，狗卻突然進行攻擊，事發後對方就直接逃離現場，目前已經報案，案件正在調查中。