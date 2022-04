主人明明說可以！6歲男童路邊摸狗　鬥牛犬突然抓狂攻擊畫面曝光

▲鬥牛犬突然咬住男童。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

澳洲黃金海岸一名6歲男童與爸爸在咖啡館外時,路過一條英國鬥牛犬,雖然有獲得主人許可才摸狗,然而溫馴小狗卻突然對他發動攻擊,緊緊咬住他的腿,嚇得想逃跑時還被咬住手臂,留下13公分長、寬2.5公分超深傷口。

事件17日上午8時發生在可倫賓(Currumbin)一間咖啡店,店外監視器拍到,6歲男童泰迪(Teddy)上前想摸摸鬥牛犬,然而鬥牛犬卻突然咬住他的腿,後來還想把他撲倒,狠狠咬住手臂不讓他逃。

泰迪的父親布拉切克(Andy Bracek)表示,看到狗撲上來時,他原本以為只是在玩,結果聽到兒子尖叫聲才察覺不對勁,即使後來把兒子抱在身上保護,鬥牛犬竟然還在發動攻擊,主人試圖用牽繩牽制但沒有辦法。

泰迪因為手臂被留下可怕傷口,需要送醫縫針。布拉切克憤怒表示,兒子在摸狗之前明明有經過主人同意,主人強調沒有問題,狗卻突然進行攻擊,事發後對方就直接逃離現場,目前已經報案,案件正在調查中。

A six-year-old boy has been injured after a dog attacked him outside a Currumbin cafe. Security cameras captured the moment the boy started patting the British Bulldog before it turned on him. https://t.co/tIEQ9JOpss #7NEWS pic.twitter.com/hJ3hZpvblJ