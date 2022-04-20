凌虐加安眠藥　3月大女嬰重傷狠母竟留假資料落跑





▲桃園婦人虐嬰，二審判刑6年。（圖／翻攝pixabay網站）

記者吳銘峯／台北報導

桃園劉姓婦人，2018年間因當時3月大女嬰哭鬧不休，竟以猛搖、撞擊等方式，企圖停止女嬰哭鬧，之後甚至還餵食安眠藥，讓女嬰昏迷送醫。醫院通報警方時，劉婦還留下假資料落跑。檢方起訴後，一審。案經上訴，高等法院二審15日宣判，改判11年半與12年，可上訴。

判決指出，有多項毒品前科的劉婦，2018年5月間生下女嬰，當年8月間、女嬰僅3個月大時，劉婦因女嬰哭鬧，導致自己抓狂。她將女嬰猛烈搖晃，又讓女嬰頭部撞擊硬物，甚至還餵食安眠藥，最後女嬰陷入昏迷。劉婦緊急將女嬰送醫。

醫院急救時，發現女嬰有多處遭凌虐的傷痕，依法通報警方；但劉婦竟留下假資料後，逃逸無蹤。醫院進一步診斷，發現女嬰顱骨、右手骨折，又因服用安眠性藥物產生持續性缺氧、缺血，腎臟、肝臟因此受損；腦部傷害嚴重，恐引發癲癇、意識障礙、視力不良與大腦萎縮，後續有可能成為智障、肢障、視障、精障，甚至癱瘓或植物人之虞。

檢警追回劉婦，經過偵訊後，認定她犯行明確，已觸犯「遺棄」、「重傷害罪」與「妨害幼童身心健全發育罪」，偵結提起公訴；另依《兒童及少年福利與權益保障法》加重其刑，考量劉婦曾有毒品前科，5年內再犯屬累犯，檢方建請院方加重其刑。

一審法院認定劉婦犯下多項罪名判刑6年，全案再上訴，二審高等法院於20日宣判，還是認定劉婦有罪，考量原審量刑並無違誤，高院駁回上訴，還是維持6年的刑度。