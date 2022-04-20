　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

凌虐加安眠藥　3月大女嬰重傷狠母竟留假資料落跑

▲▼虐嬰，嬰兒，家長。（圖／翻攝pixabay網站）

▲桃園婦人虐嬰，二審判刑6年。（圖／翻攝pixabay網站）

記者吳銘峯／台北報導

桃園劉姓婦人，2018年間因當時3月大女嬰哭鬧不休，竟以猛搖、撞擊等方式，企圖停止女嬰哭鬧，之後甚至還餵食安眠藥，讓女嬰昏迷送醫。醫院通報警方時，劉婦還留下假資料落跑。檢方起訴後，一審。案經上訴，高等法院二審15日宣判，改判11年半與12年，可上訴。

判決指出，有多項毒品前科的劉婦，2018年5月間生下女嬰，當年8月間、女嬰僅3個月大時，劉婦因女嬰哭鬧，導致自己抓狂。她將女嬰猛烈搖晃，又讓女嬰頭部撞擊硬物，甚至還餵食安眠藥，最後女嬰陷入昏迷。劉婦緊急將女嬰送醫。

醫院急救時，發現女嬰有多處遭凌虐的傷痕，依法通報警方；但劉婦竟留下假資料後，逃逸無蹤。醫院進一步診斷，發現女嬰顱骨、右手骨折，又因服用安眠性藥物產生持續性缺氧、缺血，腎臟、肝臟因此受損；腦部傷害嚴重，恐引發癲癇、意識障礙、視力不良與大腦萎縮，後續有可能成為智障、肢障、視障、精障，甚至癱瘓或植物人之虞。

檢警追回劉婦，經過偵訊後，認定她犯行明確，已觸犯「遺棄」、「重傷害罪」與「妨害幼童身心健全發育罪」，偵結提起公訴；另依《兒童及少年福利與權益保障法》加重其刑，考量劉婦曾有毒品前科，5年內再犯屬累犯，檢方建請院方加重其刑。

一審法院認定劉婦犯下多項罪名判刑6年，全案再上訴，二審高等法院於20日宣判，還是認定劉婦有罪，考量原審量刑並無違誤，高院駁回上訴，還是維持6年的刑度。

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

►開窗看見龜山島！蘭陽烏石港海景酒店住宿券5999元

ET快訊
重症童家長控「打10多通沒人接」！　侯友宜：同仁接到哭
快訊／《閃電俠》又被捕！　拿椅砸女子
「算命說他以後是殺人犯」媽揪友揍3歲兒　她1舉動萬人心暖
快訊／38歲宣宣懷孕成功！　僅單邊卵巢有功能
陳時中喊「這4字」　她怒轟：政府只剩每日報數功能？
10年輕男女搞爛台東民宿！　他直接尿在戲水池
快訊／台大單日爆增11人確診！　創新高
2歲重症童「2小時才送醫」　陳時中認了：會加強行政效率
水上交流道前死亡車禍！　女騎士「臟器外露」慘亡
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中狼師父稱「可以脫光衣服」「師父幫你脫」性騷女弟子

離奇！苗縣大坪村長騎車跌落6米深橋下　全身擦傷送醫　　　　　　

斗六後站地面冒煙開挖！回填土高溫達60℃　關鍵原因找到了

被鳳梨「流利英文」迷倒...女粉為愛做這事竟挨告！帳號揭真相

10年輕男女搞爛台東民宿！嗨玩「你丟我砸」　他直接尿在戲水池

找小王開發「愛的體位」！人妻嗨到發抖喊：頂到了　夫見對話綠炸

天道盟大哥「主動」幫小弟討債　上銬凌虐迷昏夫妻檔搜刮310萬

澎湖西嶼鄉公所涉弊！鄉長許月里聲押　夫5萬交保候傳

凌虐加安眠藥　3月大女嬰重傷狠母竟留假資料落跑

嘉朴公路水上交流道前汽機車相撞　女騎士「臟器外露」當場死亡

警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？

李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

噁！殺蟲劑噴進洗手台溢水孔　蟑螂家族竄出「全員逃走中」

林瑞陽、張庭96套房產遭查封！　總市價79億…公司傳銷違法

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

李燕「打三劑疫苗」仍確診！親曝身體狀況　粿粿老公范姜彥豐確診...她懷孕急做PCR

和老公差30歲遭酸「為了錢」　妻霸氣回：女人價值自己創造

戲精柴想吃零食到廁所假蹲　媽被騙傻眼：妳根本沒尿！

不滿結帳久候！壯漢氣壞開噴　怒罵三字經＋出腳踢飛6旬嬤

台中狼師父稱「可以脫光衣服」「師父幫你脫」性騷女弟子

離奇！苗縣大坪村長騎車跌落6米深橋下　全身擦傷送醫　　　　　　

斗六後站地面冒煙開挖！回填土高溫達60℃　關鍵原因找到了

被鳳梨「流利英文」迷倒...女粉為愛做這事竟挨告！帳號揭真相

10年輕男女搞爛台東民宿！嗨玩「你丟我砸」　他直接尿在戲水池

找小王開發「愛的體位」！人妻嗨到發抖喊：頂到了　夫見對話綠炸

天道盟大哥「主動」幫小弟討債　上銬凌虐迷昏夫妻檔搜刮310萬

澎湖西嶼鄉公所涉弊！鄉長許月里聲押　夫5萬交保候傳

凌虐加安眠藥　3月大女嬰重傷狠母竟留假資料落跑

嘉朴公路水上交流道前汽機車相撞　女騎士「臟器外露」當場死亡

衝了！超商搶喝「迷客夏蜂蜜鮮奶茶」　加碼1條件門市飲料免費升級

原住民族自治法卡關？　原民會：近半國土恐受影響「盼分流立法」

俄羅斯「核彈轟炸機」進逼烏克蘭影片曝　前官員：普丁不會妥協

病逝童家長控衛生所「打10多通沒人接」　侯友宜：同仁電話接到哭

解放軍海軍055驅逐艦無錫艦亮相　青島服役護衛遼寧號航母

兒童疫苗哪牌最好？　台大醫選「這支」：不良反應機率低

巴特勒轟45分包辦4顆三分射老鷹　熱火首輪連拿2勝

郭明錤：iPhone 14前鏡頭大升級！　自動對焦+更大光圈、景深效果更強

圍棋重返亞運！　女神黑嘉嘉隔12年再參戰、紅面棋王擔任主帥

台中狼師父稱「可以脫光衣服」「師父幫你脫」性騷女弟子

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

社會熱門新聞

女大生被撿屍　醒來吐5字被誣兩情相悅

新北男墜10樓亡…驚見PCR陽性

富商500萬包養SWAG女優　她竟已婚還賣淫涉仙人跳

狼兄見表弟和女友親熱　硬上閨蜜下場慘了

已婚、接客遭揭發　她屁股紋奴字苦求再包養

獨／738萬買愛馬仕包全假　女董座開告結局超崩潰

陸籍女大生來台北夜店　被公關撿屍唬：會疼妳

丈夫偷吃正宮告小三！台北法官判她敗訴

台南女高中生「黑暗畢旅3天」！大學生領隊性騷6人

快訊／高雄聖功醫院竄火！急疏散30名臥床病患

10年輕男女玩爛台東民宿　他直接尿在戲水池

即／斗六後站地表冒白煙　竟測出60度高溫

SWAG女優涉仙人跳「爸媽弟弟都很衰」　連富商都開始懷疑自己

嘉義縣168線汽機車相撞　女騎士臟器外露慘死

更多熱門

相關新聞

鴻海神鬼人資偷加薪　判賠312萬確定

鴻海神鬼人資偷加薪　判賠312萬確定

鴻海子公司世達發科技爆出人資偷加薪案，黃姓女人資偽造薪資證明，每月替自己與男友加薪14到28萬元。之後黃女轉到鴻海另家子公司三創，也持續詐領薪資。總計2年內領走842萬元，2公司分別起訴求償。最高法院針對三創求償部分，判決黃女夫婦須賠償312萬元確定。

即／養網軍辱公務員判刑　楊蕙如秘繳罰金

即／養網軍辱公務員判刑　楊蕙如秘繳罰金

高院法官確診　高院緊急大清消

高院法官確診　高院緊急大清消

「司法之秤」敲響正義之音

「司法之秤」敲響正義之音

《更生保護工作指引》新書發表

《更生保護工作指引》新書發表

關鍵字：

法律人權凌虐虐童重傷害高等法院狠母假資料二審

讀者迴響

熱門新聞

孫瑩瑩熱戀保時捷嫩男！一上車就超猴急

團購球鞋被爆是假貨…破百名網紅道歉　廠商發聲明了！

連5天破千！專家點名3類人別玩了　估120天達共存

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

破百名網紅「開團購賣假球鞋」集體道歉！受害者分2派怒了

李燕確診直播「聲音沙啞」　無奈嘆：真的沒想到！

誤報「新北市遭共軍導彈擊中」　華視道歉

本土飆1626！他驚問「餐廳為何不隔板？」　全場酸爆

蔡瑞雪「鼻塞喉嚨痛」快篩陽性！嚇哭步行半小時就醫

快訊／《棒棒堂》威廉和主播女友登記結婚！

女大生被撿屍　醒來吐5字被誣兩情相悅

Uber搭到特斯拉！「司機1句話」客秒翻白眼

前BIGBANG勝利坐牢期「要求親妹曝近況」韓網看全文氣炸

YT頻道挑戰「沙拉油環島一圈」！

有責任感、最值得信賴的5大星座

更多

最夯影音

更多
警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？

警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？
李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

噁！殺蟲劑噴進洗手台溢水孔　蟑螂家族竄出「全員逃走中」

噁！殺蟲劑噴進洗手台溢水孔　蟑螂家族竄出「全員逃走中」

林瑞陽、張庭96套房產遭查封！　總市價79億…公司傳銷違法

林瑞陽、張庭96套房產遭查封！　總市價79億…公司傳銷違法

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面