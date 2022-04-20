台中狼師父稱「可以脫光衣服」「師父幫你脫」性騷女弟子

▲台中師父竟逼女大生陪睡、脫衣，判刑定讞。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

台中某修習佛法的江姓師父，日前協助女大學生小夢（化名）遷移佛像時，先藉機擁抱，又說：「陪師父睡一下」、「可以脫光衣服」、「師父幫你脫」等言語，還將小夢的手放在自己下體附近。江男一審遭判刑2年，二審改輕判6月、得易科罰金18萬元，全案再上訴，最高法院20日駁回上訴定讞。

判決指出，江男接受台中某大學佛學社邀請，指導佛法，而與小夢為修習佛法之師父、弟子關係，小夢因失戀心情低落，打算將原本供養在江男臺中市太平區某佛學精舍內的佛像，遷移到自己另外在台中市的大學租屋處，2018年3月間請求江男協助。

當天下午2點多，江男利用小夢心情低落的機會，徵得小夢同意後擁抱，但江男隨後加重擁抱力道，以身體上半身碰觸小夢胸部、下體碰觸小夢腹部而性騷擾得逞。之後江男以雙手捧起小夢的臉，小夢雖試圖閃躲，但江男以左手環扣小夢脖子，並立於穿衣鏡前說：「你看你現在的樣子，多沒自信。」隨後指著小夢的床說：「陪師父睡一下！」拉著小夢的手，讓小夢的頭枕在江男的手臂上躺著；小夢雖想離開，但江男將小夢的手放置在自己下體附近，小夢驚嚇之餘不知所措。

2人維持尷尬的姿勢約3分多鐘，小夢的電話訊息聲響起，才趕緊爬起，結束尷尬。過沒多久，小夢催促江男要在良辰吉時內搬家，但江男竟坐在床上對小夢說：「還有10分鐘可以脫光衣服」、「3分鐘也可以」、「還是師父幫你脫」隨即起身要脫下小夢的外套，小夢掙脫，趕緊搬行李開車離去。小夢之後報警，另外也有人指控江男曾自稱摸2名女學生的胸部協助「消業障」，因此檢方對江男提起公訴。

法院審理時，江男否認犯罪，辯稱自己擔任佛學社指導老師多年，從未遭人指控性騷擾，完全都是小夢誣賴他。但法院根據多人的供詞，以及相關跡證，認定江男有罪。一審認定江男犯強制猥褻罪，判刑2年；但上訴二審後，僅認定江男擁抱小夢構成性騷擾，改判有期徒刑6月、得易科罰金18萬元。全案再上訴，最高法院20日駁回上訴定讞。