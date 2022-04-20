斗六後站地面冒煙開挖！回填土高溫達60℃　關鍵原因找到了

▲斗六後站路口路面昨日冒出不明煙霧，工務處與台電人員開挖勘查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六火車站後站處武昌路與慶生路路口，昨日晚間瀰漫白色臭氣煙霧，經消防人員測量路面溫度達60度，雲林縣府工務處長汪令堯今（20）日凌晨親自指揮派怪手開挖，協助台電人員檢查電纜線。經數小時作業後勘查，研判與電力導線無關，但填土疑有鋁渣是否為遇水氣高溫因素，由環保局帶回化驗。

▲開挖後發現填土疑似有鋁渣，由環保局人員帶回化驗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



台灣電力公司雲林營業處今說明，昨晚立即開挖，本處除市巡人員在場配合外另有維護組張經理現場協助會同釐清原因，開挖結果本公司手孔內纜線、地下管線（RC管路）皆正常，路基回填土溫度經消防單位量測有80度C，孔內導線反而因受導熱達60度C。

經各方會同研判並非電力導線異常所致，據環保局會同人員表示，路基回填土看似鋁渣，鋁渣遇水發熱，已攜回土塊回去化驗成分。

▲開挖後發現填土疑似有鋁渣，由環保局人員帶回化驗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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