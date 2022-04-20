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烏克蘭坦克「射穿大樓」命中俄國軍車　一擊轟爆！震撼影片曝光

▲▼ 烏克蘭坦克打爆俄軍戰車。（圖／National Guard of Ukraine）

▲ 烏克蘭坦克打爆俄軍戰車。（圖／National Guard of Ukraine）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭東部城鎮魯比日內（Rubizhne）幾乎淪為廢墟，不過烏軍奮力抵抗之下，已逼退俄軍攻勢。烏克蘭軍方日前也釋出一段影片，其中烏軍坦克瞄準一輛藏在建築物後方的俄軍裝甲運兵車，射出炮彈後竟穿越建築物，一擊摧毀軍車，展現驚人威力，震懾眾多網友。

根據《每日郵報》，烏克蘭國民衛隊（NGU）釋出這段畫面，地點在距離盧甘斯克市約64公里的小鎮魯比日內，只見一輛烏軍坦克開在一片斷垣殘壁的街道上，接著突然向一輛藏在大樓後方，停在原地不動的俄國裝甲運兵車開火，不到1秒內就擊中目標。俄國軍車頓時爆出火光，據信已被摧毀。擋在軍車前方的大樓更是直接被射穿，掀起一陣煙霧，震撼影片在網路上受到關注。

另一方面，烏克蘭盧甘斯克地區軍事負責人海岱（Serhiy Haidai）聲稱，烏軍已經擊退俄軍在魯比日內及波帕斯納亞（Popasna）的攻勢，19日將嘗試經從距離魯比日內僅幾英里的城市克爾米納（Kreminna）疏散平民。

海岱坦言，至今未能逃出的人實際上等同人質，且俄軍並未停止炮擊平民疏散路線。他向居民喊話，「志工今天將協助我們進行疏散，警察會將長者及行動較困難的民眾送上公車，避難所的民眾也是。因此當你看見巡邏隊員，不要耽擱，這是逃難的機會，而這樣的機會每天都在減少。」

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