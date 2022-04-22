俄羅斯天然氣「滅門式血案」連環爆　一周2前高層殘殺妻女後輕生

▲俄羅斯天然氣富豪普羅托森亞（Sergey Protosenya）與妻女陳屍西班牙豪宅。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯天然氣開採商諾瓦泰克（Novatek）前董事會副主席、富豪普羅托森亞（Sergey Protosenya）19日被發現在豪宅庭院上吊輕生，妻子娜塔莉（Natalia）及18歲女兒陳屍屋內，身上多處刀傷。但是，現場沒有遺書，凶器上也沒有指紋，而且這已是一周內第2起俄國天然氣富豪殺害妻女後自盡的案例，引發外界揣測。

《每日郵報》報導，55歲的普羅托森亞與家人現居法國，近期帶著妻女前往西班牙布拉瓦海岸（Costa Brava）的豪宅度假卻失聯。獨留法國的長子非常著急，19日決定跨海通報當地警方，才讓此事曝光。

▲普羅托森亞的長子（左1）聯繫不上家人，因而報警。（圖／翻攝推特）



西班牙調查單位研判，普羅托森亞使用斧頭及刀子殺害沉睡中的妻女，隨後在庭院輕生。但西班牙媒體El Punt Avui卻爆料，現場證據根本不足以得出這個結論，除了遺書及指紋的疑點之外，富豪身上也沒有發現血跡。

據悉，西班牙警方仍在等待驗屍結果，並且持續調閱周邊監視器，確認是否有人在案發前後進入別墅。

此前，前普丁政府官員、俄羅斯天然氣工業銀行前副總裁阿瓦耶夫（Vladislav Avayev）與妻女陳屍在價值200萬英鎊（約新台幣7600萬元）的莫斯科豪宅內，他疑似使用手槍擊斃妻女，隨後自戕。但是，他的死因至今眾說紛紜，有人認為是為財而死，也有人認為是一起情殺案。

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