俄軍真實損失曝！邊境村莊藏「坦克墳墓」　57戰車草草丟包街頭

Location of damaged tanks and armored vehicles in Golovchino, Russia: 50.546, 35.804 https://t.co/mf8GMEHn3E pic.twitter.com/rxX3w9hV9P — Brady Africk (@bradyafr) April 22, 2022

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭無人機拍到的最新畫面顯示，俄羅斯境內的Golovchino村，藏著一個巨大的「坦克墳墓」，數十輛戰車被隨意丟棄在街頭，反映出將廢棄戰車丟在當地，是俄軍臨時的決定，也讓俄軍真實的損失情況隨之曝光。

據《太陽報》報導，烏克蘭駐紮在俄國邊境的秘密情報部門，最近在一次偵察飛行中，拍到了俄軍將數十件受損軍事裝備丟棄在野外的畫面，讓俄軍在這場戰役中損失的情況隨之曝光。從無人機拍到的畫面可見，俄軍在Golovchino村丟棄了57輛廢棄戰車，其中還包括至少17輛T-72和T-90坦克，以及7台MSTA、2S3 Akatsiya等型號的自走砲。

《太陽報》調出近期的衛星照片進行比對後，發現Golovchino村在2月24日爆發戰爭時，一輛戰車都沒有，不過3月17日後，當地開始出現少量報廢的戰車，慢慢累積成現在「坦克墳墓」的樣子。烏克蘭相關情報小組的指揮官指出，俄軍將所有在烏克蘭報廢的戰車都拉到了這裡，然後被丟棄在當地，「這就是俄軍那些廢棄坦克的墓地」。

英國智庫RUSI的專家克蘭尼-埃文斯（Sam Cranny-Evans）表示，從現場戰車被混亂丟棄的狀況可見，這些戰車都是被匆忙送到那裡的。而倫敦IISS智庫的國防專家鄧普西（Joseph Dempsey）也認為，Golovchino村的「坦克墳墓」應是一個用於修復廢棄戰車的地方。

烏克蘭軍方指出，截至目前為止，烏方已擊毀了俄軍800多輛坦克和2000多輛裝甲車，而《太陽報》證實，他們的記者在當地目睹了俄軍數十輛坦克被燒毀。