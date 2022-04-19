行人連遭4車撞輾亡！他閃過救護車竟再壓一次　4駕駛統統起訴

▲桃園市黃姓男子2020年1月間在中壢區跨越馬路時，先被機車撞倒受傷，等待救援時又連續被3車輾壓，送醫急救後住院2個月仍因傷重不治。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子2020年1月間在中壢區未依規定跨越人行道，先被1輛機車撞倒，等待救護時又被計程車、機車連續輾過，最後救護車趕抵時，1輛轎車想越過救護車結果又輾過黃，連遭4輛車碰撞後，黃男緊急送醫治療，住院2個多月仍依傷重不治；檢方根據警方現場紀錄等證據，將鍾姓等4名汽機車主均依過失致死罪嫌提起公訴。

檢警調查，這起意外事故發生於2020年1月4日清晨6時許，黃姓男子徒步星過中壢區中山東路，未依交通號誌穿越行人穿越道，結果被疾馳的66歲鍾姓騎士撞倒在地，隨後又被66歲的鄧姓小黃司機閃避不急又撞擊黃男左側身體，鄧男肇事後未停車幫忙送醫隨即逃逸，最後32歲魏姓騎士也閃避不擊撞上黃男右側身體，路人見狀緊急在現場放置垃圾桶與三角錐警告後方來車。

未料，昏迷的黃男災難還未停歇，救護車抵達時，尾隨救護車的47歲梁姓男子，駕車想繞過救護車時，未注躺在馬路上的黃男直接輾過，倒楣的黃男連續遭4車撞擊，經路人、梁姓男子與消防隊救護人員合力黃男抬上救護車送醫急救，黃男頭部、胸部與腹部等處，還有四肢嚴重受創，醫護人員急救後一度脫離險境，住院治療2個月後仍因肺炎、褥瘡感染導致敗血性休克併多重器官衰竭仍然不治死亡。

檢警偵辦此案時，除肇逃的鄧姓小黃運將外，其餘鍾姓、魏姓騎士與梁姓車主都坦承是肇事者。檢方認為，鍾姓騎士未注意車前狀況而撞上黃男，鄧姓運將坦承有注意黃男躺在路上，未注意保持距離撞上黃男，2人均有應注意未注意之過失；魏姓騎士辯稱因對向遊覽車燈光太強，未注意黃男倒臥路上，最後的梁姓車主經過時有救護車與現場警示，仍輾過被害人，同樣涉及過失，檢方偵結，認為4人與黃男死亡均具有因果關係，依過失致死罪嫌將4人起訴。

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