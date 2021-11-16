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台鐵清潔員暴嗆女列車長！沒協助播音顧賣便當　她半路遭趕下車　　

▲蔡姓女清潔員，因未協助列車按下播音系統，導致與列車長發生口角衝突；列車長擔心她情緒失控，在通霄站將她請下列車。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

▲蔡姓女清潔員，因未協助列車按下播音系統，導致與列車長發生口角衝突；列車長擔心她情緒失控，在通霄站將她請下列車。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

一列從高雄開往基隆的莒光號列車，4日下午來到苗栗苑裡時，徐姓女列車長因不滿蔡姓女清潔員未依規定協助按下廣播系統，雙方起了口角衝突；列車長擔心蔡女情緒失控，列車停靠在通霄站後，立即請蔡女下車，雙方僵持許久加上副站長勸說，蔡女才怒氣沖沖的離開；至於後續調查，台鐵將待由雙方提出報告後審議。

台鐵這列從高雄新左營開往基隆七堵的510莒光號列車，當列車行駛至大甲、苑裡間，徐姓女列車長因要巡視列車而請蔡姓清潔人員協助操作播音設備；但徐女巡視數節車廂後，去遲遲未聽見列車到站廣播，徐女趕緊回頭查看播音系統，只見蔡女毫不在意的和徐女說「設備故障了」。

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

徐女檢查設備後，發現是蔡女根本沒有操作，甚至只抱著一大紙箱的便當要出去販賣，當場被徐女制止，蔡女大聲回嗆「為何不讓我出去賣便當」，還怒氣沖沖的進入列車長室將紙箱摔在桌面上，並指著播音系統說，這是我們有空才幫你們按的啦！

徐女見蔡女情緒逐漸失控，一度請蔡女離開列長室，又因列車的安全考量，在回報上級長官後，趁列車停靠通霄站時，才動用職權將蔡女暫時先請下車，怎料蔡女不服一度拒絕下車，連副站長也出面協調，就這樣整列車因此延誤了近10分鐘，最後蔡女在副站長強力勸說下，還是憤怒的下車離開。

台鐵也發出聲明表示，11月4日510次莒光號由新左營開往七堵，當車行至大甲-苑裡間，車長巡視列車而請清潔人員協助操作播音設備，因到站播音操作不正確遭車長質問因而雙方發生爭執。列車停靠通霄站後，車長要求車站協處，經車站先行請清潔人員下車後列車續行，通霄站晚10分開車。清潔公司另行指派人員於中壢站上車執行清潔工作。車長與清潔人員之責任將待由雙方提出報告後審議。

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

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