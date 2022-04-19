27歲賓士男吸笑氣上路蛇行！拒盤查自撞路樹害警掛彩　下場出爐

▲桃園市呂姓男子今年2月間賓士轎車，還一邊吸笑氣蛇行仔桃園市區，拒絕員警攔查，最後被優勢警力圍捕到案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市呂姓男子今年2月間駕駛賓士車上路，卻邊吸笑氣一邊開車在桃園市區蛇行且闖紅燈危險駕駛，警方據報攔查，但呂拒檢且與警方展開追逐戰，後因自撞路樹停下，但呂卻拒絕下車，員警破窗欲壓制時還害員警受傷，最後終被壓制拘捕；桃檢複訊時，呂坦承犯案不諱，警方則提供現場照片等證據佐證，檢方偵結依妨害公務罪嫌向地院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，27歲的呂姓男子今年2月18日下午2時許，駕駛白色賓士轎車外出，行經桃園區國際路一段附近時，疑似邊吸笑氣邊駕駛，因有闖紅燈與蛇行等危險駕駛，經民眾向警方檢舉。桃園警分局中路派出所員警據報到場攔查發現，白色賓士車左前輪已毀損變形，員警示意停車受檢，但賓士車拒絕員警攔查，還逆向開上人行道，員警自後尾隨並呼叫警網支援。

▲桃園市呂姓男子今年2月間賓士轎車，還一邊吸笑氣蛇行仔桃園市區，警方拘捕後在副駕駛座上起出瓦斯鋼瓶等證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

呂男駕駛賓士車附近亂繞約10分鐘，最後撞上路樹無法動彈才停下，員警以警車包夾，呂卻倒車衝撞企圖逃逸，員警見狀以破壞器敲破車窗將呂男拉下車壓制，並在副駕駛座上起獲笑氣鋼瓶1支，過程中還造成2名員警手部等處受傷還毀損警車，警方偵訊後依公共危險罪嫌、妨害公務等罪嫌移送桃檢偵辦。

桃檢複訊時，呂坦承犯行不諱，警方則提供警車行車紀錄器、員警傷勢截與診斷證明等照片佐證，檢方認為，呂男行為已觸犯刑法第185條第3款之不能安全駕駛、妨害公務等罪嫌，於5年內再犯有期徒刑以上之罪屬累犯，偵結依妨害公務罪嫌向桃園地院聲請簡易判決處刑。

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