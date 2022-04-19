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山區迷航汽車陷入泥濘　警民合作協助脫困

▲警民協助脫困。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲警民協助脫困。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

日前台東縣大武分局接獲陳姓報案人稱受困山豬窟新開墾的紅龍果園且車輛陷泥沼動彈不得，警局立即派遣達仁分駐所所長楊若琳及大武派出所警員黃瓊慧、林伯憲前往救援，並連繫熟悉山豬窟地形的南興村長及開吉普車的鄭姓及邱姓村民一同前往尋找報案人。

據了解，陳民來自台南前往南興山豬窟訪友，結束後返回尚武民宿的途中，因山區路段不熟，拿出手機Google Map導航，不明原因就迷航在山豬窟產業道路，因位處山區，手機訊號微弱，且山勢地形陡峭，民眾稍有不慎易駛離主要道路而迷航山中。

員警尋找過程中因陳民手機訊號不佳無法取得聯繫，於是與其兒子連繫，透過手機定位程式得知陳民受困於南興大公農場附近，順利尋獲後由鄭姓及邱姓村民駕駛吉普車協助陳民車輛脫困。陳民對於警方第一時間找出受困位置，並成功協助脫困之舉動，大讚有警察真好。

大武分局提醒，山區天氣變化無常，常因雨造成路面濕滑及泥濘等情形，車輛通行易陷入其中。民眾欲進入山區可由當地熟悉之響導陪同，並呼籲GPS導航僅供參考，一旦發現天候及路況不佳、且越走越狹隘，應停在原地或返回原路，詢問當地居民指引方向或直接撥打110、119 請求協助，維護行車安全。

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