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自殺登台灣11大死因！韓國心理師為「自殺者遺族」寫書在台發行

▲▼小三憂鬱吞藥自殺未遂。（圖／示意圖／免費圖庫pakutaso）

▲台灣每年有4千人選擇以自殺結束生命，而「自殺者遺族」的痛苦卻很少有人知曉。（圖／示意圖，非當事人／免費圖庫pakutaso）

記者林育綾／綜合報導

台灣每年有4千人選擇以自殺結束生命，相當於一天就有10條生命殞落，而「自殺者遺族」就是指因認識的人自殺而感到痛苦的人，他們的痛苦卻很少有人知曉，甚至背負著「殺人凶手」的愧疚感過日子；韓國自殺者遺族哀悼諮詢專家高璿圭為此寫書， 他表示，受到影響的人無法估計，因此覺得更應該說出來⋯⋯這本書的存在就有了意義。

當親友選擇輕生結束生命，身為「被留下來的人」心理的傷比想像中還嚴重，心中不斷盤旋著「如果接到那通電話，如果那個時間在家，如果那天不要吵架⋯⋯」背負著愧疚感度日，這種痛苦卻很少人明白。

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韓國第一位「自殺者心理解剖諮詢師」高璿圭寫書，陪伴讀者梳理那些不知該怎麼說、也不知能找誰說的痛苦，如今由春光出版在台發行繁體中文版《你值得好好悲傷：我們都是自殺者遺族》。

高璿圭在台版自序提到，「這本書的主題，或許並不會讓人產生愉快的好奇心一手拾起，但台灣或許也像韓國一樣，有人經歷了某人的自殺，產生了不想讓人碰觸的傷痕，那麼這本書的存在就有了意義。我也更應該說出來，因為太多人自殺，受到影響的人更是無法估計。」

這本書在韓國出版後，她也在2021年成立了自殺者遺族支援團體「Marigold」，與兩名自殺者遺族一起進行許多心理支援活動。「我想用響亮的聲音，堅毅地說：自殺者遺族擁有悲傷的權利。我們努力地將獨自孤單的人連接起來，互相成為彼此的希望。」

書的內容源自韓國出版社舉辦的精神健康系列演講，他們把有關自殺者遺族的演講內容整理成文字，「可能沒辦法很完整、很具體地描寫所有自殺者遺族的經驗和哀悼過程，但這本書還是可以告訴各位，原來在我們身邊，有許多無法盡情悲傷的自殺者遺族，而我們又可以如何安慰他們。」

高璿圭說，如果自殺者遺族能感受到「悲傷也沒關係」，並願意開始說出自己的故事，「那麼我寫下這本書就有了意義，我也衷心期盼台灣的朋友能感受到這一點。」、「最後，希望當台灣的自殺者遺族感受到悲傷時，我的書能成為踏實的一塊基石。願您渡過悲嘆之河，邁向幸福。」

▲▼韓國第一位「自殺者心理解剖諮詢師」高璿圭撰寫《你值得好好悲傷：我們都是自殺者遺族》。 （圖／春光出版）

▲韓國第一位「自殺者心理解剖諮詢師」高璿圭撰寫《你值得好好悲傷：我們都是自殺者遺族》。 （圖／春光出版）

這是一本專為遺族設計的心靈指南，書衣更貼心採雙面設計，閱讀時不必擔心旁人的眼光，使用繁花似錦背面書衣，象徵可放心啟程。該書也獲得台灣失落關懷與諮商協會理事呂芯秦、台大醫院精神醫學部心身醫學科主任廖士程、諮商心理師蘇絢慧推薦。

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