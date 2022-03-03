烏裔富豪「倒臥7.5億豪宅」離奇身亡　友曝1時機太可疑：不是巧合

▲烏克蘭裔的沃特福德（左）離奇陳屍豪宅。（圖／翻攝推特）



記者吳美依／綜合報導

出生於烏克蘭的俄籍富豪沃特福德（Mikhail Watford）與家人移居英國，入住一間價值2000萬英鎊（約新台幣7.5億元）的莊園豪宅，本周卻被發現在車庫裡身亡，疑似上吊輕生。一名家族友人表示，「他的精神狀態受到烏克蘭情勢影響，這個死亡時間與烏克蘭入侵肯定不是巧合。」

《太陽報》、《每日郵報》報導，66歲的沃特福德在家鄉從事煉油業致富，搬到英國後，又成立房地產公司。他2月28日被園丁發現陳屍車庫，身後留下愛沙尼亞裔妻子珍妮及3個孩子。

▲沃特福德（左）與妻子及3個兒子同住。（圖／翻攝推特）

一些輿論揣測，沃特福德考可能遭到暗殺，一名同事表示，「他的死引發疑竇。英國發生過那麼多起俄羅斯公民的可疑死亡案件後，人們很自然會產生臆測。」另一名消息人士說，「這真的很令人震驚，因為他擁有一切值得活下去的事物，一個美麗的妻子、孩子們以及夢想中的家園，這完全沒有道理。」

薩里郡警方表示，他們以「極度嚴肅」的態度詳細調查此案，「但我們目前不認為出現任何可疑狀況。」

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