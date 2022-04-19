談中美關係　李顯龍準接班人：圍堵讓中國自定國際規則

▲ 李顯龍「準接班人」黃循財 。（圖／翻攝 觀察者報導）

記者任以芳／綜合報導

新加坡財政部長黃循財被視為是第四代領導班子領軍人，日前首個出訪美國智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）2022年宏觀周活動。談到全球部分國家「圍堵」中國大陸發展，黃循財表示，「將中國大陸排除在現有國際體系之外，只會令中國發展出以自身規則為基礎的一套平行體系。」

新加坡《聯合早報》19日報導指出，黃循財在致辭時提出，中國大陸的增長趨勢不可阻擋，嘗試圍堵中國大陸崛起不僅十分困難也不會有效，而且只會讓中國大陸更下定決心自力更生，開發本土科技並自行設立另一套國際規則。

黃循財稱，「我不知道我們最終是不是要生活在這樣的一個世界，這將是個非常不一樣的世界，而且對於每個人包括美國來說，都是高度不穩定的......事實是，中國會有自身的發展，美國沒有能力讓中國變得更像美國，但就算彼此存在差異，美國和中國都有共同關注的議題，包括如氣候變化等全球議題、應對大流行，甚至是核不擴散。」

▲中美關係牽動世界走向。（圖／路透）

他相信，中美關係是世界上最重要的雙邊關係，各國都希望雙方能繼續交流，找出在共同關注的議題上合作的方法。若能找出中美雙方能繼續競爭，卻又能相互依存，在開放的框架里合作尋求互惠互利，整個世界都會更安全更美好。

黃循財指出，如果當初美國沒有退出，《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）得以延續固然很好，但如今已有《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP），中國大陸也提出了申請加入，該組織將通過適當的程序來處理。

此外，本區域內還有亞太經濟合作組織（APEC）、東亞峰會（East Asia Summit），以及拜登政府最近提出的「印太經濟框架」（Indo-Pacific Economic Framework），黃循財對此表示歡迎和支持。並且強調，「我們希望打造一個開放和包容的框架，讓所有大國能參與亞洲和亞太的事務。」