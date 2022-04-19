台東縣環保局下鄉助機車排氣定檢　造福縣民

▲台東縣環保局下鄉協助民眾機車排氣定檢。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「機車排氣定檢下鄉服務，歡迎鄉親多加利用」，為解決縣內包括台東縣達仁鄉等未設置排氣檢驗站地區，民眾機車排氣檢驗不易，台東縣政府除了積極鼓勵機車行業者或中油加油站增設機車排氣檢驗站外，環保局並提供移動式定檢車輛規劃巡迴下鄉服務，協助民眾完成當年度機車定檢，減少民眾舟車勞頓並避免受罰。



台東縣政府表示，凡於監理站登記領牌且出廠滿5年的機車，每年須依照行車執照原發照月份前後一個月內完成機車排氣定期檢驗，又因台東縣的機車排氣檢驗站多集中在台東市，其他如達仁鄉、金峰鄉、海端鄉及延平鄉等鄉鎮，尚未有合格排氣檢驗站，為解決未設置排氣檢驗站地區民眾機車排氣檢驗問題，環保局每年都會規畫下鄉巡迴進行機車排氣定檢服務，籲請車主盡速前往進行機車排氣定期檢驗，以免受罰。

台東縣環保局指出，移動式定檢車輛前往偏鄉的時間，除在各鄉鎮市公所張貼定檢服務行程海報外，行前或抵達服務地點皆會請當地村長協助廣播通知，民眾可抽空至指定地點定檢，檢驗合格將張貼提醒檢驗小標籤並獲得1份小禮物。

環保局呼籲，依據空氣污染防制法規定，凡於監理站登記領牌且出廠滿5年的機車，每年須依照行車執照原發照月份前後1個月內完成機車排氣定期檢驗，若未於期限內實施檢驗，將處所有人500元罰鍰，超過6個月經通知後仍未實施機車排氣檢驗，將再處所有人3000元罰鍰，再通知仍然未完成機車定檢者，最重將會註銷機車牌照。