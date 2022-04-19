劉櫂豪爭取國發會補助地方創生經費500萬　打造藝術文創基地

▲劉櫂豪爭取國發會補助地方創生經費500萬元打造舊縣議會為藝術文創基地。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

立委劉櫂豪今（19）日邀請國發會游建華副主委前往台東舊縣議會會勘，針對縣府提案申請地方創生計畫-駐村空間的規劃案，特安排現場簡報，劉櫂豪強調，游副主委允諾該計畫總經費1000萬元，國發會將匡列500萬補助經費，盼能促進地方閒置設施活化發展，打造藝術村創生基地，配合文化部推動藝文專業場館升級計畫，打造歷史建築舊縣議會成為吸引遊客的文創展演基地。

劉櫂豪說明，「台東舊縣議會」，該建築是國科會數位典藏「台灣建築史」裡唯一台東人呂阿玉的建築作品，具有歷史價值，也對台東建築歷史深具重大意義。108年劉櫂豪爭取文化部補助1950萬元進行修復，110年再爭取前瞻建設計畫-推動藝文專業場館升級計畫補助2900萬打造舊縣議會成為藝術文創的展演空間、藝術工作坊等，而為配合閒置設施活化使用，特協助縣政府再向國發會爭取地方創生計畫匡列補助500萬元，盼能讓未來舊縣議會成為地方文創以及吸引遊客的創生基地。

劉櫂豪說明，台東地區有許多深具歷史價值的歷史建築，包含台東舊縣議會、民權里日式建築群、公東教堂、新港教會等，劉櫂豪都積極爭取文化部及客委會等相關單位辦理修復並活化成為吸引遊客的重要據點。