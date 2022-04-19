不再一人住院全家倒！　奇美醫院力推「共聘病房、鐘點照服員」創造三贏

▲台南奇美醫院中心護理部，力推「共聘病房、鐘點照服員」措施，創造醫病護三贏。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

我國「陪病文化」存在已久，陪病者或聘雇照服員需進行住院病人日常生活照顧與責任，有鑒於人口老化，年輕人肩負家庭經濟重擔，因此臨床上常見到老老照顧陪病的現況，在陪病過程中也常因精神、體力不堪負荷而發生意外事件，台南奇美醫學中心力推「共聘病房、鐘點照服員」措施，創造醫病護三贏。

奇美醫學中心護理部10A病房護理長廖麗怡舉案例指出，64歲李女士，罹患胸肋軟骨癌需長期、定時進行住院化學治療，因經商在外的先生、國中的兒子及外縣市親人無法長期請假陪伴，若要聘請一位全日照顧服務員的費用又是一項經濟負擔，每次住院治療，總為照顧人力的缺口而傷透腦筋。奇美醫學中心提供共聘病房解決了李女士的困境，在護理師與共聘照護服務員合作下，照護品質明顯提升，不僅得到李女士的肯定，李先生更能安心儘早安排太太出院後的照護事宜，銜接出院準備服務，並向護理師預約下次化療入住共聘病房的需求。

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廖麗怡護理長說，我國已是高齡化、少子化的社會，只要家中有人生病住院，家人就會輪流照顧，根據中華民國家庭照顧者關懷總會2017年調查顯示：國人住院陪病照顧方式，約66％是由家人輪流陪病照顧、約25％聘請本國照顧服務員照顧、其餘則由外籍看護工陪病照顧。另外75％上班族表示「曾因家人住院需照顧而向公司或雇主請假」。

廖麗怡指出，這意味著現職工作者必須因此請假、犧牲工作，導致陪病照顧減少收入；而聘請全日班照服員照顧，每日需花費2400元左右，對家屬也是一筆可觀的經濟負擔。而我國護理師照顧的病人數明顯高於許多先進國家，當家屬無力或經濟困窘時，病人的日常生活照顧就轉由護理師承擔，導致護理工作負荷過重、滿意度降低、離職率高，不僅折損護理人力，也影響病人照顧品質，因此奇美醫學中心特別構思「住院病人友善照護-共聘照服模式」來緩解陪病者的負荷，提升病人的照護品質。

廖麗怡說，奇美醫學中心護理部自2018年7月起開始辦理「住院病人友善照護-共聘照服模式」，與2家特約照服公司簽約，陸續在第一醫療大樓6樓、8樓及9樓、10樓、12樓病房推行1對4共聘照服員制度，1位共聘照服員照顧4位病人，不能跨樓層或病室，每位病人收費1300元/日，相較於原本1對1照服員2400元/日，大大降低家屬的經濟負擔，而照服員協助病人日常生活照顧，同時也減輕了護理師的工作負荷。

廖麗怡說，根據奇美醫學中心護理部統計2019年7月起至2022年3月底使用共聘照護共計25047人次，2021年病人、家屬及共聘病房護理師整體滿意度達100％，各單項滿意度皆達閾值（＞90％），而為嘉惠更多陪病者的需求，自2022年3月1起於第一醫療大樓10樓10A病房，也全面開設1對4共聘床32床，另在其他樓層雙人房開設1對2共聘床，健保房開設1對4共聘床，共計60床共聘病床。目前只收一般病患，加護重症或病情不穩定則不適合，若不在上述60床之床位，也可提出申請，護理部會彈性調整處理，以加惠病患。

護理部督導林琪馨表示，奇美醫學中心護理部也建立「鐘點照服員」制度，服務需短暫時間離開病室陪病的家屬，可聘請鐘點照服員，每小時費用200元，首次聘請至少需2小時，再延聘則以1小時為單位計價，由醫院簽立特約照服員公司安排人力，讓陪病家屬能獲得短暫喘息或處理要事的空間。

林琪馨強調，奇美醫學中心以友善住院為目標，擴展「共聘病房」、建立「鐘點照服員」制度，讓住院病人照顧品質提升，減輕陪病者負擔；降低醫護團隊工作負荷、提升工作滿意度；醫院能有效運用醫療人力，達到病人與陪病者、醫護團隊及醫院三贏的成效。