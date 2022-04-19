BB彈卡4歲男童外耳道狹窄區　醫師迴紋針當勺小心取出

▲幼兒若誤將異物塞進耳朵，醫師提醒家長別急著自掏，以免造成更大傷害，圖非當事男童（下同）。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

一名4歲男童被家人發現在右耳裡面看到「白白亮亮」的異物，試圖掏出未果，由父親帶至衛福部南投醫院耳鼻喉科門診，後來在醫護人員及家人齊力協助下，順利取出一顆BB彈。

南投醫院耳鼻喉科醫師賴文森表示，異物塞入耳朵及鼻部經常發生在小小孩身上，一般常見有珠子、棉花、水銀電池、小玩具等；賴文森提醒，當家長懷疑孩子耳朵或是鼻腔有異物時，請勿自行嘗試將異物取出，因為很有可能將異物往內推入更深處，或是造成周邊黏膜的傷害，若長時間滯留於耳朵及鼻腔，還可能出現感染或其他併發症，應儘早就醫由專科醫師協助取出。

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而門診治療時，一般科的醫師多半會使用器械將異物夾出或吸出，不過外耳道有幾個狹窄部位，本案例的BB彈剛好就卡在男童外耳道峽部區；醫師利用自製迴紋針塑型之勺狀器械，在不傷害外耳道的前提下，小心翼翼地從上端繞過BB彈，從內側往外側勾出。

賴文森表示，一般耳朵或是鼻腔異物卡住時，醫師會先在門診嘗試將取出異物，但如果幼童無法配合，或是遇到複雜的情況時，則需安排全身麻醉，才能將異物拿出來。

由於孩子好奇心重，喜歡將小東西往身上有洞的地方塞，醫師也提醒家長除教育他們不能將東西放在體內，也要將家中日常的小東西收拾好或放在高處，避免讓小朋友自行拿取，另外也要多留意孩子的行為，若發現異狀應儘早就醫，降低異物在身體內所造成的傷害。