疫情升溫！黃偉哲強調面對疫情嚴陣以待　鼓勵6-11歲幼兒施打疫苗

▲台南市長黃偉哲指出，18日新增22名確診個案，台南市用較嚴格的心態，希望能夠守得住疫情，另對於6-11歲幼兒打疫苗的部分，台南市還是決定跟中央的步調一致。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，18日新增1390例COVID-19本土病例，台南新增22名確診個案，台南市用較嚴格的心態，希望能夠守得住疫情，另對於6-11歲幼兒打疫苗的部分，台南市還是決定跟中央的步調一致。

黃偉哲說，6-11歲的小學生，相當大的程度要依靠家長，市府會給家長更多的時間去思考，並且提供相關的資訊，一定會徵得家長的同意，讓家長了解各項風險之後，才來幫他們的孩子決定是否施打。

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衛生局長許以霖也跟市民報告其它國家的確診死亡比率，他表示，跟台灣疫苗覆蓋率差不多的國家的罹病率大概10％~40％，而他們的死亡率如以每百萬人計，南韓、新加坡、沙烏地聯合大公國算是死亡率較低，個案的死亡率都是在Omicron盛行之後才較高，而美國、英國、以色列的死亡率在Delta病毒株時死亡率就很高，但整體而言死亡率目前再0.05-0.0025％之間，但隨著疫苗的覆蓋率越高，死亡率也會隨著降低。

許以霖局長表示，依目前證據可知Omicron的死亡率相對較低，但在全民共同免疫之前，要降低防疫成本、代價，就是要落實防疫措施，疫苗要打足，尤其是年長者，年長者可能會考量身體狀況，但很多的慢性病並不是打疫苗的禁忌，如果家裡有幼兒的年長者，為了保護幼兒，可以去參考醫生建議、衡量一下利弊再做決定。

而中央流行疫情指揮中心，也對關於無症狀以及輕症確診者解除隔離治療條件做最新修訂，再度放寬，包括確診後只要4天內2次採檢陰性，或者5至9天採檢一次陰性，就可解除隔離：或是10天期滿無需再次採檢，快篩結果與PCR同等認定，不過這部分不適用居家照護的確診者解隔條件。

關於莫德納疫苗對兒童族群的核准情形，許以霖局長說明指出，歐盟是在2022年3月3日，英國是4月14日，澳洲是2月17日，而加拿大是3月17日，已經有許多的先進國家通過將莫德納使用於兒童族群，請家長可以仔細參考相關醫療資料，決定是否讓家中孩童施打疫苗，家長簽了同意書後才會幫兒童施打，並不會強迫施打。

許以霖局長也澄清，關於台南市的疫調人力並沒有不足，但是如果在疫調過程中有些等待是難免的，因為安排防疫的人力、物力還是要花點時間，而在居隔部分，現在也都會發放快篩，讓居隔的人在家就能做篩檢，而這些也都是需要市民朋友配合，因此疫調人力沒有不足的問題，如果不足的話，台南市不會維持穩定的個案數而已。