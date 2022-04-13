他拿2kg金屬啞鈴塞下體！20cm粗硬拿不出　醫生伸手「探入直腸」

▲巴西一名男子將健身啞鈴塞入下體後拔不出來，忍了2天終於就醫。（圖／取自International Journal of Surgery Case Reports，下同）

記者張寧倢／編譯

巴西亞馬遜州首府瑪瑙斯（Manaus）一名男子將長達20公分、重2公斤的金屬啞鈴塞進肛門，結果卡在直腸內，無法自行取出。令人詫異的是，男子竟然強忍腹痛與便意，拖了2天才終於就醫。儘管醫護人員試圖用工具取出，但啞鈴實在「卡太緊」，醫生只好把手臂伸入病患直腸，拿出異物。

《每日郵報》報導，巴西一件特殊醫療案例近日被刊載於期刊「國際外科手術案例報告」（International Journal of Surgery Case Reports），瑪瑙斯54歲男子把一個2公斤重的啞鈴塞入肛門後，無法自行取出，他忍耐了2天才到醫院就診。他向醫生抱怨自己有腹痛、噁心想吐和排便困難等症狀，但醫生內診時看不出有任何異狀，於是安排他做腹部X光。

醫護人員透露，這名男在接受體檢時不太願意配合，估計他是因為「性行為」導致身體出問題。醫護人員稱，男子的X光檢查照出一個約20公分長的健身啞鈴，卡在結腸與直腸的交接處，儘管他們試圖以手術鑷子夾取，但始終未能順利取出，在沒有其他選擇的情況下，醫生只好自己「用手來」，將前臂一部分伸入患者直腸內才得以拿出啞鈴。

報導指出，醫療人員在期刊的案例報告中提到，手術過程中「困難重重」，所幸最後還是取出了異物，病患也在住院3天後返家。文中表示，大多數因直腸異物而住院的患者是20歲至40歲的白人男性，而其中最常見的原因是出於「性滿足」，但許多病人會先自行嘗試取出異物，多次失敗後才會到急診室，平均延遲就醫時間約1.4天。