7歲女童染怪病！全身「恐怖滲血」照片曝光　眼睛、手指狂冒血水

▲泰國7歲女童罹患怪病，包含眼睛、手指等身體各部位莫名流血。（圖／翻攝Time.news）

記者張寧倢／綜合外電報導

泰國南部素叻他尼府（Surat Thani）一位27歲媽媽向媒體透露，她的7歲女兒染上怪病，儘管身上並無傷口，血液仍會滲出皮膚，甚至是從眼睛、鼻子、耳朵等器官流出血來。數度就醫後，一家大型醫院的醫師告知家屬，女兒可能患有「血汗症」（Hematohidrosis），將於5月底由另一名專家為她治療。

綜合《曼谷郵報》等當地媒體報導，現年27歲的媽媽萍帕甘（Pimpakarn Khotphakdi）表示，她的7歲女兒皮拉達（Nong Pirada）過去一直很健康，但從7日開始皮膚卻突然冒出深紫色斑點，全身瘀青，並且開始流出血來，但把血擦掉後卻發現，孩子的皮膚上並沒有任何割傷或刺傷，於是她趕緊帶女兒就醫。不過，由於到院時並沒有流血，醫生只開了維生素C片就讓她們回家了。

沒想到，等到8日深夜，女童不僅是皮膚，就連鼻子、眼睛、耳朵和身體其他部位都開始滲血，把家人嚇得不輕，因此這次萍帕甘決定帶女兒到素叻府的主要醫院「素叻他尼醫院」（Surat Thani Hospital）進行徹底檢查。抽血檢驗結果一切正常，醫生分析症狀後估計女童可能罹患了「血汗症」，已經先安排於5月底由另一名專家為她再次檢查並治療。

萍帕甘表示，女兒1日才剛接種新冠疫苗，7日就發生身體莫名流血的狀況，她不確定染病是否與疫苗有關，不過，直到萍帕甘受訪的14日為止，女兒的手掌、左手的手指前端仍然持續出血。她說，只要症狀開始，就會有血液同時從身體各部位不斷流出，她至今還是非常擔心女兒是否得了怪病。報導指出，在記者採訪的大約20分鐘內，女童身上多處就流了5次血。

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