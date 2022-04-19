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2歲童不治！陳時中「明天下午開會檢討」　網拍桌：立刻

記者邱晟軒／綜合報導

國內首例兒童重症患者，新北市中和2歲男童，經過6天搶救仍於今（19日）凌晨不治。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中稍早表示「明天下午會請兒科專家討論送醫指引。」對此，不少網友不以為意，看不下去紛紛氣得痛罵「 天啊！原來還沒檢討」、「防疫準則訂了兩年還沒好」。

▲▼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲新北2歲重症童死亡！陳時中稱「明天下午開會檢討」。（圖／翻攝PTT）

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這名2歲重症童在4月14日緊急送至急診，到院時已意識不清、高燒且生命徵象不穩定，醫師當下緊急插管，隨即送至負壓加護病房進行搶救。院方表示，當時多項檢驗報告指標呈現異常，包括肝臟功能嚴重異常、全血球數量低下，腦幹呈現瀰漫性水腫，病程快速且症狀罕見。

陳時中下午在防疫記者會上表示，接到這個訊息我們都深感不捨，不過整體醫護人員、雙和台大醫院也好，這些專家都盡了很大的力氣，視整體的需要我們大家都要來做檢討和改進，「明天下午我們要來請兒科專家，招開討論送醫指引及相關事項，討論結果再和大家報告」。

▲▼4/19新增死亡個案說明。（圖／指揮中心提供）

▲4/19新增死亡個案說明。（圖／指揮中心提供）

消息曝光後，許多網友看不下去在PTT上狂罵，「死了才要檢討....考古題都不看」、「自己講完不覺得怪嗎？」、「台灣世界最慢爆發，反應世界最慢」、「人死了才要動作，天啊原來還沒有檢討」、「超前部屬，明天下午」、「想知道昨天跟今天為什麼不能開？」、「一個孩子過世了還這樣」。

不少網友更痛批，「到底有什麼事情，都不能下午找一找晚上開？人都死了，你還在慢慢拖，還在開會訂守則？」、「不是說超前部屬，世界怎麼跟得上台灣嗎」、「防疫準則訂了兩年還沒好？」、「14發生、17說近日會公布、今天說明天下午專家會議」。

▼2歲重症童死亡，陳時中稱「明天開會檢討」引發網友批評。（圖／翻攝PTT）

▲▼新北2歲重症童死亡！陳時中稱「明天下午開會檢討」。（圖／翻攝PTT）

▲▼新北2歲重症童死亡！陳時中稱「明天下午開會檢討」。（圖／翻攝PTT）

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