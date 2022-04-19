新北2歲童重症過世　他嗆侯友宜「哽咽個屁」

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新北2歲男童確診後突發重症，由雙和醫院收治，市長侯友宜19日透露，該名男童已在昨天半夜離世，哽咽「我們很自責」。但台北市議員參選人「焦糖哥哥」陳嘉行痛批，看看新北市衛生所是怎麼處理此急救事件的？「侯友宜哽咽個屁！」

▲新北市長侯友宜談到2歲童哽咽。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

雙和醫院表示，男童14日緊急送至急診，到院時意識不清、高燒且生命徵象不穩定，院方當下執行緊急插管，隨即送至負壓加護病房進行搶救。當時多項檢驗報告指標呈現異常，包括肝臟功能嚴重異常、全血球數量低下，腦幹呈現瀰漫性水腫，病程快速且症狀罕見。

院方指出，在院治療期間，除支持性療法外，陸續給予抗發炎單株抗體藥物、抗病毒藥物進行治療，另外，也在16日邀請台大兒科重症團隊多位專家共同會診，但男童仍不幸因急性新冠病毒感染併發敗血症，導致腦幹腦炎，於19日凌晨03時46分在父母陪伴下過世。

侯友宜受訪時說明，其實今天一早在開會的時候聽到最難過的消息，就是這名小弟弟已經離開人世，「我非常難過」，所有醫療人員在第一時間極力搶救小弟弟生命卻挽回不了，「我們很自責」，並稱中央的相關規範在這麼多限制下，要快速調整，中央在明天會召開整個兒科專家的會議，針對小兒的就醫指引會重新做好擬定方向。

陳嘉行砲轟，兩歲孩童重症過世，本來可能是可以避免的，如果新北市政府排除萬難第一時間派救護車。昨天衛福部長陳時中還幫新北醫護緩頰，表示大家都很努力，結果今天孩童過世，大家都還很傷心，侯友宜卻出來哽咽兩聲，然後表示是中央規範太嚴。「侯友宜你要不要聽聽自己講什麼垃圾話？」

陳嘉行批評，看看新北市衛生所，面對急救事件還要求填表格，「喊封城、喊普篩你有理過中央？救護車、消防局、衛生所都在你侯探長手上，然後出事了立刻卸責給中央？」

對於送醫過程，新北市衛生局表示。該男童是「居家隔離」接觸者，事發當時尚未被匡列，並非「居家照護」者，陳時中也在上個星期六的記者會裡，已經還原了整個經過，並沒有所謂的「錯失3小時」。不管是1922、衛生局、消防局跟醫院，在「傳染病防治」的規範下，全力做該做的事情，也希望把事情做得更好。