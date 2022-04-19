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本土+1626例！　21縣市「85張確診足跡」一次看

▲防疫人員緊急進行清消。（圖／記者陳洋翻攝）

▲本土疫情連5天破千例。（圖／記者陳洋翻攝）

記者黃品臻／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布國內新增1626本土病例，且增加2例死亡，另增101例境外移入。本土1626例分布21縣市，當中以新北市583例最多，接著是台北市287例、桃園市197例、基隆市148例、花蓮縣74例。《ETtoday新聞雲》整理出今日資訊，一次掌握各縣市疫調足跡。

今日本土個案個案分佈為新北市（583例），臺北市（287例），桃園市（197例），基隆市（148例），花蓮縣（74例），高雄市（64例），宜蘭縣（61例），臺中市（50例），臺南市（45例），新竹市（27例），新竹縣（20例），屏東縣（17例），苗栗縣及彰化縣（各12例），雲林縣及臺東縣（各8例），南投縣（4例），嘉義縣及連江縣（各3例），嘉義市（2例），澎湖縣（1例）。相關疫情調查持續進行中，各縣市也陸續公布足跡，目前有公布的如下：

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●基隆市

▲0419確診者足跡圖。（圖／基隆市政府提供）

▲0419確診者足跡圖。（圖／基隆市政府提供）

▲0419確診者足跡圖。（圖／基隆市政府提供）

▲0419確診者足跡圖。（圖／基隆市政府提供）

▲0419確診者足跡圖。（圖／基隆市政府提供）

▲0419確診者足跡圖。（圖／基隆市政府提供）

▲0419確診者足跡圖。（圖／基隆市政府提供）

▲0419確診者足跡圖。（圖／基隆市政府提供）

▲0419確診者足跡圖。（圖／基隆市政府提供）

▲0419確診者足跡圖。（圖／基隆市政府提供）

●新北市

新北市政府已表明，目前社區感染呈多點傳播，確診數達千人後便不再公布足跡。雖然不再公布足跡，但已啟動輕症居家照護計畫，強調所有防疫工作持續進行。

●台北市

▲▼北市疫情足跡0419。（圖／台北市府提供）

▲▼北市疫情足跡0419。（圖／台北市府提供）

▲▼北市疫情足跡0419。（圖／台北市府提供）

▲▼北市疫情足跡0419。（圖／台北市府提供）

▲▼北市疫情足跡0419。（圖／台北市府提供）

▲▼北市疫情足跡0419。（圖／台北市府提供）

▲▼北市疫情足跡0419。（圖／台北市府提供）

●桃園市

▲▼ 0419桃園足跡 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼ 0419桃園足跡 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

●新竹縣

▲竹縣府公布疫調足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲竹縣府公布疫調足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲竹縣府公布疫調足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲竹縣府公布疫調足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲竹縣府公布疫調足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲竹縣府公布疫調足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

●新竹市

▲▼0419新竹市足跡。（圖／翻攝自Facebook／林智堅）

●苗栗縣

▲苗栗縣政府公布疫調足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣政府公布疫調足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣政府公布疫調足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣政府公布疫調足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣政府公布疫調足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣政府公布疫調足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣政府公布疫調足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣政府公布疫調足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣政府公布疫調足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣政府公布疫調足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝） 

●台中市

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

●彰化縣

▲彰化4月19日防疫說明。（圖／記者唐詠絮攝 彰化縣政府提供）

●南投縣

▲南投今天新增4例確診個案中，有2名女子上周末曾赴台北小巨蛋聽張惠妹演唱會。（圖／南投縣政府提供）

●雲林縣

▲▼0419雲林足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼0419雲林足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼0419雲林足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼0419雲林足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼0419雲林足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼0419雲林足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼0419雲林足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

●嘉義縣

▲▼0419嘉義縣足跡。（圖／翻攝自Facebook／翁章梁 Weng Chang-Liang）

●嘉義市

▲▼0419嘉義市足跡。（圖／翻攝自Facebook／勇媽阿惠 - 黃敏惠）

●台南市

▲台南市長黃偉哲公布新增45名COVID-19確診個案，科技公司、軍營、阿妹演唱會為確診個案大宗，請科技廠強化防疫措施，避免傳染鏈擴大。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布新增45名COVID-19確診個案，科技公司、軍營、阿妹演唱會為確診個案大宗，請科技廠強化防疫措施，避免傳染鏈擴大。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布新增45名COVID-19確診個案，科技公司、軍營、阿妹演唱會為確診個案大宗，請科技廠強化防疫措施，避免傳染鏈擴大。（圖／記者林悅翻攝，下同） 

●高雄市

▲▼高雄4/19確診概況。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼高雄4/19確診概況。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼高雄4/19確診概況。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼高雄4/19確診概況。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼高雄4/19確診概況。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼高雄4/19確診概況。（圖／高雄市衛生局提供）

●屏東縣

▲恆春監理分站清消(屏東縣恆春鎮草埔路11號) 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲恆春監理分站清消(屏東縣恆春鎮草埔路11號) 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲恆春監理分站清消(屏東縣恆春鎮草埔路11號) 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲恆春監理分站清消(屏東縣恆春鎮草埔路11號) 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲恆春監理分站清消(屏東縣恆春鎮草埔路11號) 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲恆春監理分站清消(屏東縣恆春鎮草埔路11號) 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲恆春監理分站清消(屏東縣恆春鎮草埔路11號) 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲恆春監理分站清消(屏東縣恆春鎮草埔路11號) 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲恆春監理分站清消(屏東縣恆春鎮草埔路11號) 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

●宜蘭縣

▲▼宜蘭衛生局19日公布最新20名宜蘭確診足跡。（圖／宜縣府提供，下同）

▲▼宜蘭衛生局19日公布最新20名宜蘭確診足跡。（圖／宜縣府提供，下同）

▲▼宜蘭衛生局19日公布最新20名宜蘭確診足跡。（圖／宜縣府提供，下同）

▲▼宜蘭衛生局19日公布最新20名宜蘭確診足跡。（圖／宜縣府提供，下同）

●花蓮縣

▲▼0419花蓮疫情。（圖／翻攝徐榛蔚臉書）

▲▼0419花蓮疫情。（圖／翻攝徐榛蔚臉書）

▲▼0419花蓮疫情。（圖／翻攝徐榛蔚臉書）

▲▼0419花蓮疫情。（圖／翻攝徐榛蔚臉書）

▲▼0419花蓮疫情。（圖／翻攝徐榛蔚臉書）

▲▼0419花蓮疫情。（圖／翻攝徐榛蔚臉書）

▲▼0419花蓮疫情。（圖／翻攝徐榛蔚臉書）

▲▼0419花蓮疫情。（圖／翻攝徐榛蔚臉書）

▲▼0419花蓮疫情。（圖／翻攝徐榛蔚臉書）

●台東縣

▲▼0419台東縣足跡。（圖／翻攝自Facebook／饒慶鈴）

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