本土+1626例！　21縣市「85張確診足跡」一次看

▲本土疫情連5天破千例。（圖／記者陳洋翻攝）

記者黃品臻／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布國內新增1626本土病例，且增加2例死亡，另增101例境外移入。本土1626例分布21縣市，當中以新北市583例最多，接著是台北市287例、桃園市197例、基隆市148例、花蓮縣74例。《ETtoday新聞雲》整理出今日資訊，一次掌握各縣市疫調足跡。

今日本土個案個案分佈為新北市（583例），臺北市（287例），桃園市（197例），基隆市（148例），花蓮縣（74例），高雄市（64例），宜蘭縣（61例），臺中市（50例），臺南市（45例），新竹市（27例），新竹縣（20例），屏東縣（17例），苗栗縣及彰化縣（各12例），雲林縣及臺東縣（各8例），南投縣（4例），嘉義縣及連江縣（各3例），嘉義市（2例），澎湖縣（1例）。相關疫情調查持續進行中，各縣市也陸續公布足跡，目前有公布的如下：

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●基隆市

●新北市

新北市政府已表明，目前社區感染呈多點傳播，確診數達千人後便不再公布足跡。雖然不再公布足跡，但已啟動輕症居家照護計畫，強調所有防疫工作持續進行。

●台北市

●桃園市

●新竹縣

●新竹市

●苗栗縣

●台中市

●彰化縣

●南投縣

●雲林縣

●嘉義縣

●嘉義市

●台南市

●高雄市

●屏東縣

●宜蘭縣

●花蓮縣

●台東縣